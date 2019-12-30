الاستهداف الأمريكي للحشد من السر إلى العلن!!

أحمد عبد السادة

طوال الفترة الماضية كانت أمريكا تقصف مقرات ومعسكرات الحشد الشعبي بشكل خفي ومن دون الاعتراف بالقصف، ثم تنسب القصف لطائرات مسيرة مجهولة!!

أما خطوتها التصعيدية الأخيرة بقصف مقرات اللواء 45 واللواء 46 التابعين للحشد الشعبي، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الحشد، فهي الخطوة الأخطر في سياق الحرب الأمريكية المنظمة ضد الحشد، لأنها خطوة تضمنت اعترافا أمريكيا بالقصف، وبالتالي فأنها خطوة تمثل حالة إعلان حرب مباشرة وصريحة ومكشوفة ضد الحشد، وبالنتيجة هي حالة إعلان حرب ضد العراق.

إن الخطوة العدوانية الأمريكية الأخيرة ضد الحشد نقلت الاستهداف الأمريكي للحشد من الخفاء إلى العلن، وهو أمر ينذر بتطورات خطيرة في ظل المشهد الملتهب في العراق والمنطقة، ولهذا فإن الحكومة العراقية الآن مطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق فوراً لأنها أصبحت قوات عدوة تنتهك سيادة العراق وتهدد أمنه وتستهدف قواته المسلحة بشكل صلف ووقح وعلني!!