لاني شيعي ...  

🖊ماجد الشويلي
فانا اريد دولة وليس وطن
إن الوطن موجود وهو مجرد مأوى ليس إلا
وأيَّن كانت حالته فهو موجود بالنتيجة
ولانني شيعي
انتمي لاعظم منظومة قيم عرفتها البشرية؛
صاغها فخر الانسانية جمعاء الامام علي ع
واقرتها الامم المتحضرة مجتمعة في عصرنا الحاضر
فانا اريد دولة كريمة
لها خصائصها وميزاتها الفريدة
هي دولة يمن بها الله علينا ليتم من خلالها
💢عز الاسلام وأهله
💢وذل النفاق واهله
💢ونحن فيها دعاة
لطاعة الله
💢وقادة لسبيله
💢والناس فيها صنفان أخ في الدين او نظير في الخلق
لا لالشئ آخر
ولمن ضعفت لديه ذاكرة التشيع
اقول
انني شيعي
لاخجل
ولا وجل
اريد دولة لا وطن
تضم في حناياها اكبر مايمكن من خيّري هذا العالم،خلو من عقد الانانية العرقية والاثنية
عندها سيعرف الجميع معنى الوطن
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