المقالات

جريمة الوثبة بين اعترافات المدانين وسكاكين المحرضين


أحمد عبد السادة

 

اعترافات بعض المدانين المشاركين في مقتل الفتى الشهيد هيثم البطاط وطعنه والتمثيل بجثتـــه وسحلهــا وتعليقها في ساحة الوثبة تؤكد لنا فداحة وخطورة الانسياق خلف موجات التحريض والتخوين والتأجيج والهياج القطيعي الأعمى.

المجرمة المدانة هند بشار صالح السماك مثلاً (اتضح أن أخاها أحمد بشار صالح السماك "داعشي" تم قتله في الموصل) اعترفت بأنها ساهمت بطعن الشهيد هيثم ثم بكت وقالت بالحرف الواحد: "بوكتها ما چان عندي عقل"!!، ولا شك أن قولها هذا لا يعفيها من الإدانة وتحمل مسؤولية الجريمة ولا يحميها من المحاكمة والمعاقبة لأنها تملك استعداداً نفسياً لارتكاب الجريمة، ولكنه بالنهاية قول يؤكد حقيقة واضحة وهي: أن الإنسان في لحظات الهياج الجماعي القطيعي يفقد عقله ويصبح مجرد أداة وحشية قاتلة تنفذ ما يريده جمهور مستمتع ومحتفل برؤية عروض التوحش ومتعطش لإراقة الدم!!

بسبب هذه النتائج المأساوية حذرنا وما زلنا نحذر من حملات التأجيج والتحريض والتخوين ودفع الشباب والمراهقين لممارسة العنف ضد من يختلف معهم بالرأي، وهي حملات يسهم فيها للأسف بعض المثقفين والأدباء الذين كان من المفترض التعويل عليهم بإنتاج خطاب عقلاني مسؤول يدعو للتهدئة وحقن الدماء وتوعية الشباب بشروط التظاهر السلمي بدلاً من قيامهم بالتمهيد للعنف من خلال كلماتهم التي بررت ذلك العنف لاحقاً وحاولت التخفيف منه!!

أحد هؤلاء المثقفين المحرضين مثلاً نشر بعد أحداث السنك وساحة الخلاني مقطعاً فيديوياً يظهر عدداً من المتظاهرين يضربون شخصاً ويجرونه بعنف هستيري، وعلق على هذا الفيديو قائلاً بانتشاء احتفالي دموي: "لحظة القبض على مرتزق!!

لقد تناسى هذا "المثقف" المزعوم بأن عبارته الدموية هذه يمكن أن تتحول إلى سكين قد تنحر رقبة شخص بريء شاءت أقداره التعيسة أن يشير إليه شخص ما وسط جموع هائجة ويتهمه بأنه "مندس" أو "ذيل" أو "مرتزق" لتتكالب عليه القبضات والعصي والسكاكين من كل جانب في لحظة يغيب فيها العقل ويتحول فيها الإنسان إلى ذئب مفترس!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من هي النخبة السياسية الجديدة التي ستقود البلاد ؟!!
لعبة التسقيط والفرض ... هل يعي ذلك الشيعة؟
شهيد وعلم ..!
جريمة الوثبة بين اعترافات المدانين وسكاكين المحرضين
ما الذي خسرته ايران في العراق ؟!  
الطبيعه الاستراتيجيه للصراع على الغاز والنفط اللبنانيين...!
🔴 المستهدف هو التشيع 
من يعيد للدولة هيبتها؟  
الا السيد السيستاني..!
نحتاج إلى  جيل واعي 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك