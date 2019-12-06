المقالات

دراسةْ تحليلية في بنود خطبة الجمعة للمرجعية العليا في ٦/١٢/٢٠١٩

14 2019-12-06

حيدر الطائي

 

النجف الاشرف المصادف ٦/١٢/٢٠١٩. الموافق ٩من ربيع الآخر لعام ١٤٤١هج.

دراسة وتحليل بند رقم ١

________________

#نص البند👇👇

 

لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد ولكن الشرط الاساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فانه بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الإصلاحية ويؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً. بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة. فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة.

_____

 

#تحليل البند رقم ١ 👇👇

 

{ غاية الأمر الإجمالي إن المرجعية أبدت النصح لنشطاء الاحتجاج المنتفض وللثائرين عمومًا. إن مسارهم الاحتجاجي(الشرعي) بدأت تنظر له المرجعية بمرتبةٍ ثانية تحت مسمى 👈( الحراك الشعبي) مبتغيةً من ذلك سد أي عذرٍ حكومي أو تدخلٌ خارجي يحاول الطعن في شرعية هذا المسار المبارك . وكذلك مراقبة المؤسسات الدولية المعنية للحراك التي تتعاطف وتدعمه. فالتنبيه من قبل المرجعية هو أن يبقى المسار وضاءًا وحضاريًا سليمًا

والنقطة المهمة والدقيقة جدًا. ان المرجعية عاودة في نفس الفقرة أن المسار الاحتجاجي سيكون مداهٌ أوسع وسيشملُ كل الفئات الاجتماعية. لأنه صراحةً هناك شرائح لن تنخرط بعد في هذا المسار. وهذا يعطي أمرًا هامًا أن المرجعية تُراقب احداثيات الحراك السلمي بدقة. والأهم في هذا البند تركيزها على( أعمال العنف) كما هو موضح. لأنهُ بصراحة بدأ فريق التخريب والمندسين من تصعيد نشاطهم وممارستهم للعنف أكثر من السابق وهذا مادعى المرجعية إلى تنبيه المواطنين السلميين من مغبة هذا الأمر}

_______

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من قصص #حشدامش يشماغ مثقوب ..!!
التقليد "بدعة"..!
دراسةْ تحليلية في بنود خطبة الجمعة للمرجعية العليا في ٦/١٢/٢٠١٩
عهد عدنان الزرفي  (2004 ـ 2005) (2009 ـ 2015)..!
⚠'العملاق الإيراني العراقي' لن يعود الى القُمقم
هلو ذيل ..!
قراءة في كلام بلا سخارت
ليعرف المتظاهرون والاحزاب والحكومة حجمهم بلا غرور
من قصص #حشدامش / قلب محروق ...!!
وعذرا للإطالة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك