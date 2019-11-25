حقيقة الولاء لايران  

🖊ماجد الشويلي

دائما ما نسمع في وسائل الاعلام التي تبث من خارج البلاد وفي ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من يتهم بعض العراقيين بالولاء لايران وهو يريد بذلك نفي الوطنية عنهم واتهامهم بالعمالة !

كل ذلك بعد ان وصل الشيعة الى سدة الحكم في هذا البلد بعد عام 2003 والا ابان حربهم مع ايران لم يكن لاحد ان يسمع بهذه الفرية بل على العكس كانوا يصفونهم بحماة البوابة الشرقية للامة العربية .

وما ان وصل الشيعة للحكم كما اسلفنا حتى صرنا نسمع بهذه الاسطوانة المشروخة .

وهنا بودي ان اسهم بكشف النقاب عن حقيقة هذه التهمة الباطلة عبر اثارة بعض من التساؤلات التي ارغب ان يشاطرني في تامل جوهرها من يعتقد بان هذه التهمة حقيقية وواقعية .

وساكون واضحكا كل الوضوح في هذا التبيان ، متوخيا الانصاف والدقة فيه ما استطعت طلبا لمرضاة الله سبحانه واظهار الحقيقة...

اولا ماهو الولاء اليس هو الحب والمتابعة .؟؟

ثانيا هل المقصود ان سياسيي الشيعة ولاؤهم لايران ام ان عموم الشيعة هكذا ؟

اعتقد ان الطبقة السياسية الشيعية المشتركة والفاعلة في العمل السياسي ولاؤها ليس لايران !!!

نعم هي ترى في ايران عمقا ستراتيجيا لها وسندا في مواجهة المشاريع الطائفية والمخاطر المحدقة بها ...

ولناتي الان على هذه الاحزاب والفصائل واحدا تلو الاخر

💢حزب الدعوة الاسلامية ... قياداته لاتؤمن بولاية الفقيه او ترى بان الحزب ملزم بتنفيذ توجيهات الامام الخامنئي والانخراط في مشروع المقاومة كما هو حال حزب الله لبنان .

وهم يرون ان الشهيد محمد باقر الصدر(رض) اعلم من الامام الخميني ومنهجيته اكمل واصوب ، ولديهم ايدلوجيا سياسية خاصة بهم . ارجو الاطلاع على كتيب قرار الحذف لاية الله السيد كاظم الحائري .

وهذا الامر ليس عيبا ولاطعنا بالحزب بقدر ماهو توصيف للواقع فحسب..

💢حزب الفضيلة..حزب ذو جذور صدرية وله مرجعيته الخاصة متمثلة آية الله الشيخ اليعقوبي ، ومن يعرف حزب الفضيلة يدرك جيدا ان هذا الحزب بعيد جدا عن الولاء لايران ...

💢التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر ..واضح جدا ان ولاءه ليس لايران من خلال مواقفه وبياناته ورؤيته السياسية

فهو تيار قائم على اساس مرجعية السيد الشهيد الصدر الثاني (رض)ومتالف من محبيه ومقلديه ويؤمن باولوية العراق وتعزيز الوحدة الوطنية لابناء البلد .

💢منظمة بدر ..لنقل جدلا ان ولائها لايران لكن ماحجم تاثيرها على العملية السياسية وهوية العراق وسط مشاركة 204كيان سياسي يضم 6904 مرشحا شاركوا في انتخابات 2018 التي فاز فيها 38كيانا؟!!! .

💢المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ..

مع بواكير دخوله للعراق تخلى عن شعار الثورة الاسلامية واعلنوا جهارا ان مرجعيته تعود لسماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الاشرف وتخلى عن مشروع اقامة الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه ومع وصول السيد عمار الحكيم لرئاسته ازداد الشرخ بينه وبين ايران الى ان وصل الامر الى ماعليه الان من خروج السيد عمار الحكيم بتيار وطني وبقي المجلس على حاله وفقد من تاثيره السياسي الشئ الكثير

💢عصائب اهل الحق... فصيل جهادي اسلامي وطني ذو جذور صدرية واضح بمشاريعه الاسلامية الوطنية العراقية وهم ايضا على اعتقاد بولاية الشهيد الصدر الثاني(رض) وباعلميته على سائر الفقهاء

وقدموا خيرة شبابهم دفاعا عن العراق وامنه ومقدساته ولم يشتركوا في العملية السياسية الا مؤخرا...

اما بقية فصائل المقاومة مثل 💢كتائب حزب الله 💢والنجباء فلم يشاركا في العملية السياسي لحد اللحظة

رغم انهم قدموا ماقدموا من التضحيات الجسام لاجل العراق وحماية شعبه وسيادته واستقلاله

وبالنسبة 💢لكتائب سيد الشهداء فقد شاركوا في العملية السياسية مؤخرا

وهم من الفصائل التي حاربت ارهاب داعش وقدمت صورا بطولية رائعة في مواجهته

فماذا يعني الولاء لايران لو افترضنا وجوده بالفعل؟

هل هو تغليب مصلحة ايران على مصلحة العراق ؟

اين هذه المصلحة ومتى غلبت مصلحة ايران على مصلحة العراق دلونا عليها؟

اليست مقاتلة الارهاب مصلحة عراقية لكل الشعب دون استثناء ؟

ثم هل قامت هذه التشكيلات بتفخيخ السيارات وتفجيرها على الابرياء حتى نقول انها كانت تخدم ايران؟

هل قامت بتفجير احزمة ناسفة على الناس؟

هل قصفت وفجرت ودمرت البنى التحتية للبلاد ؟

هل فرضت على احد ان يقدم خدمة لايران ؟؟

هل تمكنت من جعل الميزان التجاري مع ايران موازيا لتركيا او الصين؟

هل سيطرت على آبار النفط في العراق كما فعلت امريكا؟

واذا كان ولاء هذه الكيانات السياسية فعلا لايران اذا لماذا تختلف فيما بينها وتتقاطع ان كان معنى الولاء هو تقديم مصلحة ايران على مصلحة العراق ؟؟

لست ادري ماذا يعنون بالولاء لايران هل لان مرجع البعض من الشيعة في ايران ؟

اوليس المرجع الاعلى السيد السيستاني ايرانيا لكنه لايتكلم الابشؤون العراق ومصلحته ؟!

واكثر مقلديه لا يوالون ايران بالمعنى الذي تزعمه الفرية

هل المقصود من الولاء هو حب ايران ؟؟

اولا؛ لااعتقد بوجود هذا الحب لايران من جميع الشيعة ، بدليل ان الذين يرددون هذه الاتهامات ليسوا بالقليلين .

وحتى في الحرب مع ايران كان الشيعة اكثر من غيرهم في جبهات القتال.

ان المسيحيين قلوبهم متعلقة بالبابا في الفاتكان فهل ان ولائهم لايطاليا ؟؟

المرجعية في النجف والباكستانيون والافغان والهنود والخليجيون يقلدونها فهل بات ولاء هؤلاء للعراق ؟!!!

الشيوعيون كانوا يعشقون الاتحاد السيوفيتي وهم يحنون لايامه الى الان فهل ان ولائهم لروسيا ؟!!

ان من الصعب جدا اطلاق هذه التهمة جزافا على ملايين البشر دون تثبت ودون مراعاة الدقة والانصاف !!

وعلى فرض وجود هذا الولاء لايران الا يمكن مقايسته مع الولاء للسعودية في الطرف الاخر .؟؟

فالذين يوالون السعودية ويجاهرون بارتباطهم بها هم تنظيمات القتل والذبح والاغتصاب وتخريب العملية السياسية ..

وحتى اميركا بما لديها من امكانيات وكذلك دول الخليج لم تتمكن من اثبات او ضبط مفخخ ايراني واحد او عملية ارهابية واحدة قام بها ايراني او شيعي ينتمي لواحدة من هذه الفصائل !!!

لماذا يعتبر الاعجاب وتثمين التجربة الايرانية عمالة وتبعية ولايعتبر اعجاب البعض بالتجربة اليابانية والتجربة التركية والنظام الاميركي ولاء لتلك البلدان ..؟؟

ان من حقنا ان نفخر بتجربة اسلامية شيعية نتمنى ونعمل على ان نصل الى ماوصلت اليه ، وهذا هو جوهر حب الوطن والوطنية حين تتمنى وتختار له الافضل فاين العمالة والخيانة في ذلك؟...

وفقا لمقياس اهل الفرية فالاعم الاغلب ولاؤهم للغرب واوربا واميركا وليس العراق لانهم منبهرون بالغرب..

ابدا لايوجد ولاء لغير الله والانبياء والرسل واهل البيت ع وما احبت الناس ايران الا لانها رفعت لواء الاسلام عاليا ودافعت عنه ببسالة منقطعة النظير

حب ايران هو حب ووفاء وتضحية للعراق وهذا ماضرب به المتهمون بولائهم لايران

اروع الامثلة حينما حفظوا العراق ووحدته .