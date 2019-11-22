مفاهيم تُستَمرأ بالعتمة

ماجد الشويلي

🔷قالوا حكم الاغلبية ليغطوا على المحاصصة التي قضمت الديمقراطية وشوهتها وليظل نيلهم من العملية السياسية مسوغا على الدوام

🔷قالوا ان الفساد اخطر من داعش فصدقناهم ،لكن هل حقا ان الفساد اخطر من داعش ؟

ابدا

وهذا ليس دفاعا عن الفساد والمفسدين ؛فالفساد مقيت لكن استغفال العقول امقت منه . فكيف يمكن ان يكون اخطر من القتل والسلب والاغتصاب ولا يكون مساويا له على الاقل ؟!!!

🔷قالوا التدخل الايراني فانشغل الناس به عن الدخول الاميركي العسكري لاحتلال البلاد

🔷قالوا نريد حكومة مدنية وهم يطالبون بها تحت نصب يؤرخ لانقلاب عسكري (نصب الحرية) ويعدونه رمزا لهم ويدعون لانقلاب عسكري لينقضوا فيه على حكومة جاءت عبر صناديق الاقتراع وليس في حكمها ما يمكن للدولة المدنية ان تضيف شيئا عليه

🔷نفس الجيش العراقي تارة يسمونه الجيش الصفوي واخرى جيش المالكي وحين يعولون عليه بالتغيير لصالحهم يدعونه سور الوطن

🔷قالوا ذيول والذيل لا يتبع الاسد انما هو جزء منه لايقل اهمية له عن مخالبه

🔷 اي حضن عربي هذا الذي لا يحتضن اصل العرب اليمن ويمنح دفئه لليهود الصهاينة ؟!