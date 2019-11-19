المقالات

نريد وطن..من أضاع الوطن؟!


علي عبد سلمان

 

عندما كنا حفاة ندخل مدارسنا ، والبرد ينقر الأطراف ، والجوع ذئب كاسر ، والقمل والبرغوث يدبي بين جلودنا ، ودشاديش البازة مرقطة بدمائنا ، لم نقل نريد وطن !!!

عندما كنا نساق إلى جبهات القتال ونُقتل ونموت ، وإن خسرنا المعركة خلفنا جنود فرق الإعدام تقتلنا غيلة

لأننا جبناء خونه مطعونٌ بهويتنا، فلا نحن فرس تبعية ليهجروننا على الحدود ولا نحن عرب أقحاح نحب الوطن ، لم نقل نريد وطن !!!

وكنا في وطن ملغوم بالرفاق والأمن والحرس والجيش والمخابرات وفدائيي صدام واتحاد النساء واتحاد الطلبة والنقابات والفرق الحزبية وحتى الليل والشوارع والنخيل والحمام يطاردنا نعم كل شيئ يطاردنا ، حتى الوسادة تشي بنا صباحاً إن حلمنا بوطن ، لم نقل نريد وطن !!!

الحروب تدفع بنا موتاً في الخنادق الشقّية ، وجيش القدس يطاردنا والنخوة والنواة ، وحتى دفاتر أطفالنا نخشى أن يمسها حسيساً لأن فيها صورة القائد الضرورة ، لم نقل نريد وطن !!!

أطبق الحصار علينا وجفت الأهوار ومات الزرع والضرع وهاجرنا بعوائلنا غرباً وشمالاً من أجل لقمة عيش ، فعملنا أُجراء بمزارعهم وحقولهم وبساتينهم ومعاملهم ، وخدمنا من لايستحق أن نخدمه من أجل لقمة عيش بشرف ، بعنا كل شيئ ، شبابيك وسقوف بيوتنا وفصّلنا بطانياتنا قماصل لتقينا برد الشتاء

ولم نذق لحماً ولا سمكاً ولا أي نوع من الفواكه ، لم نقل نريد وطن !!!

قتلونا بحروبهم الهوجاء وجبروتهم وطغيانهم ، وإن يأتي محافظ منهم لوحده يقود البصرة كلها بسبابته ، وبدون أدنى شك إنه هو العراقي ونحن الفرس ، لم نقل نريد وطن !!!

قذفونا أحياءً في سجونهم لا لأجل جرم أو جريمة ، إنما لأجل التقرب لقصي وعدي وحسين كامل وعلي حسن المجيد و،،، و،،،، ليخرجوننا من السجن ويبدأون بإطلاق النار علينا تسليةً ، ثم يرمون بجثثنا لبحيرات الأسماك لحماً طرياً ، لم نقل نريد وطن !!!

نسافر لنلتحق لوحداتنا العسكرية ، وفي السيطرات رعب وخوف وسب وشتم وربما إن أعجبهم أن يجردوننا حتى من عقائدنا خوفاً وهلعاً ، لم نقل نريد وطن !!!

*يا لله وحكم الشيعة !*

عندما أصبح الوطن بأيدينا أضاعوه جبناً وتخاذلاً وفساداً ولؤماً !

مالكم ، كيف تريدون وطناً وكنتم بلا وطن ؟

وأيم الله إنكم الأدنى أبداً .

إن كنتم تعنون به مسلوباً محتلاً ، فأخرجوا المحتل وأعيدوا المسلوب ولا تعطوها ثانية لابن زانية آخر .

ولا أقول إلا كما قال الأفشين لولده يوم خانَه وسلَّم للعدو قلعة الصمود :

*يابن الفاعلة ، عش يوماً واحداً سيداً ولا تعش أربعين عاماً خادماً !*

قسماً بالخُنَّس الجوارِ الكُنّس والليل إذا عسعس ، إننا عشنا خدماً يسوقوننا سَوق الغنم نحو حتوفنا...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل فقد الشعب ثقته بالنخب ام النخب فقدت ثقتها بالشعب
نقطة وتأمل
نريد وطن..من أضاع الوطن؟!
فوائد الذيل ...
  إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها
أكل الآباء أعناباً لم تنضج  
سابقا بح الصوت واليوم لح الصوت بيان السيد 15/11
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
الطرف الثالث..!
المعطلون لحل الازمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك