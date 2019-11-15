حمار في السلطة  !

علي عبد سلمان

يذكر الدكتور جواد هاشم أحد الوزراء في عهد احمد حسن البكر في كتابه ( مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام ) في الصفحة 95 منه مايلي :

استدعاني في ظهيرة أحد الأيام رئيس الجمهورية.

توجهت إلى القصر الجمهوري ، وقيل لي إن الرئيس منشغل بتسلم أوراق اعتماد سفير إحدى الدول الأجنبية

وأنه سيقابلني بعد نصف ساعة

وأشير علي بالانتظار في مكتب حامد الجبوري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية .

دخلت المكتب فوجدت فيه وزيرين آخرين هما الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزير التربية ، والفريق حماد شهاب التكريتي وزير الدفاع وعضو مجلس قيادة الثورة

ويبدو ان الجواري وشهاب كانا في حديث عن محافظات العراق .

سمعت شهاب يقول للجواري إن جميع سكان المنطقة التي تقع بين المحمودية وجنوب العراق هم ( عجم ) ولابد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي العراقي .

استغربت لكلام حماد شهاب وقلت له : فريق حماد ، أنا من مدينة عين التمر التابعة لكربلاء ، وحامد الجبوري من مدينة الحلة ، فهل يعني أننا ( اعجميان ) ، أم أنك تقصد شيئا آخر .

تردد شهاب في الإجابة وتدخل هنا الجواري محاولا ( تصحيح ) ماتفوه به شهاب .

بلغ بي الانزعاج حدا أني تناولت ورقة من مكتب حامد الجبوري وقررت تقديم إستقالتي من الوزارة .

كتبت استقالة من سطرين ، وتوجهت إلى مكتب سكرتير رئيس الجمهورية بانتظار مقابلة البكر .

لم يطل انتظاري .

دخلت على الرئيس وعلى محياي مظاهر الامتعاض ، بادرني الرئيس بالسؤال عن سبب امتعاضي ، فأخبرته بما حصل ، وقدمت إليه الاستقالة .

قرأها الرئيس ثم ابتسم وأردف قائلا : ألا تعرف حماد شهاب ، آنه رجل بسيط لايفهم من أمور السياسة شيئا ! ! !

- ولكنه ياسيادة الرئيس عضو مجلس قيادة الثورة .

فإذا كان هذا منطق عضو في أعلى سلطة في البلد ، فكيف يمكن للعراق أن يتقدم ، ألا يعكس قول حماد شهاب اتجاها خطيرا لمسيرة الحكم .

ضحك البكر ، وقال : دكتور ، لايمثل حماد شهاب أي اتجاه ، حماد حمار ، ثم مزق الاستقالة.

ماذا نستنتج من ذلك ؟

1 ) أن نظرة من كانت بيده السلطة في تلك الفترة ومابعدها لأبناء مناطق عدة من العراق هي نظرة عنصرية وطائفية بغيضة ، وهي النظرة التي استمرت وأسست ورسخت لما حدث من مآسي كارثية وويلات على بلادنا وشعبنا .

2 ) اذا كان حماد شهاب في أعلى مراكز السلطة وهو عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع ( حمارا ) حسب ماوصفه به البكر ..... فكم حمار غيره كان في السلطة ساهم في الكوارث التي حلت بالعراق وشعبه ؟

لك الله ياشعب العراق من حمير تسلطت وتحكمت بشؤون البلاد والعباد.