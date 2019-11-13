كلنا سنصيح ايران بره بره لو انها...  

🖊ماجد الشويلي

🔷لو أن ايران الغت اتفاقية الجزائر وهجمت على العراق واحتلت ارضه سنقول لها كلنا وبارفع الاصوات (ايران بره بره)

فكيف اذا كانت امريكا هي من حرضت صدام على الحرب ضد ايران باعترافه الضمني شخصيا ؟!

🔷كلنا سنقول لها بصوت مدوي (ايران بره بره)لو انها وقعت اتفاقية سلام مع اسرائيل وابقت على سفارتها في طهران ومارست النفاق السياسي كالدول العربية وتركيا

🔷 سنقول ايران بره بره لو انها باركت غزو صدام للكويت كما فعلت بعض الدول العربية او اعطته الضوء الاخضر لاحتلالها كما فعلت امريكا باعتراف صدام شخصيا

🔷سنصيح ايران بره بره لو انها شاركت مع التحالف الدولي لاخراج العراق من الكويت بجندي واحد او حلقت منها طائرة اجنبية واحدة لهذا الامر

🔷 لو ان ايران وليست امريكا من وضعت العراق تحت طائلة البند السابع وحاصرته لعقد ونيف وقتلت من اطفاله مليون طفل وجوعت الشعب حتى اكل من حشائش الارض وغضت الطرف عن صدام وهو يبني مئات القصور وشعبنا يتضور جوعا

لقلنا لها ايران بره بره

🔷لو ان ايران غزت العراق مثل امريكا او انها شاركت في التحالف الامريكي لغزوه او فتحت اجوائها للطيران الامريكي كما فعلت الدول الخليجية وتركيا او دخلت منها الجيوش الامريكية كما دخلت من الكويت لكان لنا الحق ان نقول ايران بره بره الف مره

🔷لو ان ايران دمرت البنى التحتية للعراق بالقصف المكثف لقلنا بره بره

🔷لو لم تكن ايران الرئة الاقتصادية التي تنفس منها العراق ابان حصار التسعينيات لقلنا لها بره بره

🔷ايران بره بره لو انها لم تعترف بالعملية السياسية وساندت المرجعية برعايتها للنظام الجديد ولم تكن اول من افتتحت سفارتها في بغداد من بين كل الدول لقلنا لها ايران بره بره

🔷لو ان ايران لم تمد يد العون والاسناد للمقاومين لطرد المحتل الامريكي من العراق وساندت من كان يرى وجوب المقاومة لقلنا لها ايران بره بره

🔷لو ان ايران كانت لها قنوات تلفزيونية لاثارة الفتنة الطائفية لقلنا لها بره بره

🔷لو ان ايران ارسلت لنا خمسة الالاف ارهابي مفخخ كما فعلت السعودية لقلنا لها بره بره

🔷لو كانت ايران قد صنعت داعش واعترف رئيسها بذلك كما فعل ترامب لقلنا لها بره بره

🔷لو ان ايران دعمت داعش ومولتها ودفعتها لاحتلال العراق كما فعلت السعودية لقلنا لها بره بره

🔷لو ان ايران قامت بتجميع الارهابيين الدوليين على اراضيها وادخلتهم لسوريا ومنها الى العراق كما فعلت تركيا لقلنا بصوت مدوي ايران بره بره

🔷لو ان لايران قوة عسكرية محتلة في العراق كما لامريكا وتركيا لقلنا لها بره بره

🔷لو ان ايران بقيت متفرجة على داعش وهو يعيث في العراق فسادا ولم تفتح مخازن اسلحتها للعراق حتى يحرر ارضه ولم ترسل بخيرة قياداتها الميدانية لمقاتلة داعش لقلنا بره بره

🔷لو كانت ايران تريد حل الحشد كما تصر السعودية وامريكا لقلنا بره بره

🔷لو كانت ايران المستفيدة من النفط العراقي كامريكا الان لقلنا لهم بره بره

🔷لو كان حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق بحجم مابينه وبين تركيا او مابينه وبين الصين للالتمسنا لكم عذر بقولكم ايران بره بره

🔷 لو ان ايران تدخلت بالشأن العراقي وسعت لتدويل قضاياه الداخلية كما يفعل البيت اللا ابيض لقلنا نعم ايران بره بره

🔷لو ان ايران دعمت انفصال كوردستان لقلنا بره بره

🔷لو ان ايران دعت لصفقة القرن لقلنا نعم يا ايران بره بره

🔷لو ان ايران غطت على اختراق الصهاينة لاجواء العراق لضرب الحشد كما فعلت امريكا لقلنا لها بره بره