منظومة الحقوق في الدولة المدنية  

🖊ماجد الشويلي

🔷كما ان لك الحق بان تتظاهر فان لغيرك الحق أن لايتظاهر

🔷كما ان لك الحق أن تضرب عن العمل فان لغيرك الحق بالدوام الرسمي

🔷مثلما لك الحق بأن تطالب بتغيير النظام فان لغيرك الحق بالحفاظ عليه

🔷مثلما ان لك الحق بان تقطع الطريق فان لغيرك الحق بان يسير فيه

🔷مثلما انك ترى بان الحق لك باحراق الاطارات فان لغيرك الحق باستنشاق الهواء النقي

🔷مثلما ان لك الحق بان تطالب بمحاسبة المفسدين فان لغيرك الحق في المطالبة بمعاقبة المخربين

🔷مثلما ان لك الحق على الاجهزة الامنية بحمايتك فان لغيرك الحق على هذه الاجهزة بحمايته

🔷كما ان لك الحق بان ترى ايران عدوة لك فان لغيرك الحق بان يراها حليفا له وشقيقا

🔷كما ان لك الحق بالغناء الصاخب فان لغيرك الحق بان ينعم بالهدوء

🔷كنا ان لك الحق ان تشعر بالامن فان لغيرك الحق ان يشعر بالامان

🔷كما ان لك الحق بان تمكث في مكان فان لغيرك الحق ان يسترزق في محل رزقه الذي اغلق بسبب مكوثك

🔷كما ان لك الحق فان عليك واجبات لايعفيك منها ان لديك رغبات ورغبات

💢 وهلم جرا