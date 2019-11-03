منظومة الحقوق في الدولة المدنية  

🖊ماجد الشويلي
🔷كما ان لك الحق بان تتظاهر فان لغيرك الحق أن لايتظاهر
🔷كما ان لك الحق أن تضرب عن العمل فان لغيرك الحق بالدوام الرسمي
🔷مثلما لك الحق بأن تطالب بتغيير النظام فان لغيرك الحق بالحفاظ عليه
🔷مثلما ان لك الحق بان تقطع الطريق فان لغيرك الحق بان يسير فيه
🔷مثلما انك ترى بان الحق لك باحراق الاطارات فان لغيرك الحق باستنشاق الهواء النقي
🔷مثلما ان لك الحق بان تطالب بمحاسبة المفسدين فان لغيرك الحق في المطالبة بمعاقبة المخربين
🔷مثلما ان لك الحق على الاجهزة الامنية بحمايتك فان لغيرك الحق على هذه الاجهزة بحمايته
🔷كما ان لك الحق بان ترى ايران عدوة لك فان لغيرك الحق بان يراها حليفا له وشقيقا
🔷كما ان لك الحق بالغناء الصاخب فان لغيرك الحق بان ينعم بالهدوء
🔷كنا ان لك الحق ان تشعر بالامن فان لغيرك الحق ان يشعر بالامان
🔷كما ان لك الحق بان تمكث في مكان فان لغيرك الحق ان يسترزق في محل رزقه الذي اغلق بسبب مكوثك
🔷كما ان لك الحق فان عليك واجبات لايعفيك منها ان لديك رغبات ورغبات
💢 وهلم جرا
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