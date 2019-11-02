التهمة الجاهزة  

🖊ماجد الشويلي

ستظل متهما بوطنيتك وعقيدتك مادمت مناوئا لامريكا واسرائيل ، شريطة ان تكون عدوا عقائديا وايدلوجيا لها ؛ وإلا يمكن التسامح معك وتخفيف الحكم عليك .

فحينما نهض الامام الخميني (رض) بوجه الطاغية الشاه وسياسات الولايات المتحدة في ايران لم تكن هناك من تهمة ليفترونها عليه غير انه شيوعي .

فالاتحاد السوفيتي الشيوعي وحده من كان يقف بوجه امريكا سياسيا وايدلوجيا وعسكريا .

ولو ان اي قوة اخرى كانت غير الشيوعية تقف بوجه امريكا بشكل ندي لاتهم بها الامام الخميني حينها والاحرار من المناضلين والمجاهدين والمقاومين معه في كل اجراء العالم .

وما ان تفكك الاتحاد السوفيتي واندثر تاثير الشيوعية على الساحة الدولية ومعادلات الصراع الازلي في المنطقة حتى اختفت معها تلك التهمة لتحل محلها (ذيول ايران) و (الصفوية) و (الايرانيين) !!

والامر واضح وجلي بان ايران وحدها التي تحمل مشروعا عقائديا وسياسيا وقدرة عسكرية عالية تهدد المشروع الامريكي والكيان الغاصب في المنطقة.

ومن يدري لعلنا قريبا سنتهم باننا (صينيون) وذيول الكونفوشيوسية ما ان يستعر العداء بين الصين وامريكا ويتخطى التنافس الاقتصادي بينهما .

وسنجد الاعلام الاصفر ومواقع التواصل الاجتماعي تغص بعبارة (ذيل صيني) لكن تبقى المشكلة لدى المساكين والمغرربهمً من عوام الناس كيف سيتمكنون من لفظ كونفوشيوسي علينا

تحياتي

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