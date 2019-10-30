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الحصيلة الحقيقية للضحايا في كربلاء


احمد عبد السادة

 

تفريق تظاهرة كربلاء بالقوة أمر مرفوض ومدان بالتأكيد، ولكن هناك من يحاول تأجيج الأوضاع وتأزيمها من خلال ترويج معلومات مزيفة وغير دقيقة وادعاءات تسهم في شحن الشارع وتفجيره كالإدعاء القائل بأن هناك "مجزرة" حصلت في كربلاء!!، ومنعاً لشيوع هذه المعلومات الكاذبة أقول:

حسب المعلومات المؤكدة الواردة من مصادر طبية رسمية وإعلامية موثوقة فإنه لا يوجد شهيد في التظاهرة، لكن يوجد شهيد واحد فقط في محافظة كربلاء كلها وقد توفي نتيجة رصاصة طائشة في حادث لا علاقة له بالتظاهرة وبعيد عن موقع التظاهرة وتحديداً في منطقة (فريحة/مدينة الزائرين).

اسم الشهيد هو: مصطفى فارس فاضل.

اسم الام: بيداء.

من مواليد: سنة 2000 ويعمل عاملاً في البلدية/أجور يومية.

أما عدد الجرحى فهو 90 جريحا (26 منهم من المتظاهرين و64 من منتسبي القوات الأمنية) ومعظم الإصابات طفيفة.

هذه هي الحقيقة كما هي ومن يمتلك أي معلومات أخرى فإن عليه أن يقدم الدليل ويذكر أسماء الشهداء وينشر صورهم إن وجدوا.

الوضع خطير ومتأزم والكلمة مسؤولية ومن غير المنطقي أن نؤزم الوضع اكثر من خلال تبني وترويج الأخبار المفبركة والمعلومات المزيفة.

المجد والخلود لشهداء التظاهرات والشفاء للجرحى والسلام والأمان للعراق.

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