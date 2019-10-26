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إحذروا عواقب الاندفاع وراء العقل الجمعي


ماجد الشويلي

 

في الحقيقة هو سلوك جمعي لاصلة له بالعقل مطلقا وتتحكم به الانفعالات الشيطانية وليست النفسية حتى .

⭕️بسلوك العقل الجمعي قتل الخليفة الثالث رغم ان الذين شاركوا في قتله عينة القوم وممن عرفوا بسابقتهم في الاسلام ، ورغم تحذير الامام علي ع لهم من مغبة الاقدام على تلك الخطوة

⭕️عندما يتحكم مايسمى بالعقل الجمعي بسلوك الجماعات تُصَم آذانهم عن سماع كل شئ ويصبح لديهم اشمئزازا من سماع النصيحة.

⭕️بالعقل الجمعي اجبروا الامام علي ع على التحكيم ثم كفروه لانه قبل به !!

⭕️بالعقل الجمعي كاد يقتل الحسن ع حين صالح معاوية وثاروا عليه يهتفون ((يامذل المؤمنين)) رغم انهم لم يكن لهم استعداد للقتال

⭕️بالعقل الجمعي هجموا على مخيم الحسين ع وسلبوه بكل مافيه وشعارهم ((لاتبقوا لاهل هذا البيت من باقية))

⭕️ان العقل الجمعي يدفع بالانسان احيانا لارتكاب مجاز فضيعة لاسمح الله .

⭕️وحين يفئ الفرد منهم لرشده لايصدق انه اقدم على ما اقدم عليه من فعل شنيع

⭕️في العقل الجمعي تُستمرأ الاشاعة بتلذذ وتتلاقف بسرعة .

⭕️لم يترك الامام علي ع لا بيت عثمان ولا ميدان صفين حينما هاج بالمتظاهرين هياجهم.

⭕️كان معهم او قريبا منهم

⭕️ان عاقبة الانجرار وراء العقل الجمعي الندامة والخسران في الغالب 

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إحذروا عواقب الاندفاع وراء العقل الجمعي
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