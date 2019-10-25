تأملات في ستراتيجية افشال الدولة !!

🖊ماجد الشويلي

تجد على موقع الYoutube فيلما لللمدرب الصربي (سرجيو بوبو فيتش) وهو رئيس منظمة "أوتبور " وتعني في اللغة العربية "قبضة اليد" يتحدث فيه بصراحة انه قام وبدعم امريكي بتدريب مجموعات كبيرة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين من 37 بلدا بمركزه المعروف باسم CANVAS وفقا لخطط وستراتيجيات وتكتيكات وادوات العمل وآليات الحراك المدني لاسقاط الانظمة عبر احتجاجات سلمية .

وقد زعم بان هناك تصاميم متكاملة لاليات تنظيم الثورات الناعمة في تلك الدول المستهدفة،

تقوم على اعتماد مبدأ الهجوم والعصيان المدني والتحرش بالامن والشرطة وارغامهم على استعمال العنف وتصوير تلك المشاهد وبثها على مواقع التواصل على انها قمع للحريات وبطش بالمتظاهرين العزل ، بتنسيق عالي مع فضائيات محلية ودولية تنشر هذه المقاطع وتدفع باتجاه اتخاذ مجلس الامن قرارات بشانها !

كما تقوم هذه المجاميع المدربة بمحاصرة واحتلال المقرات الرسمية واضفاء الاحداث الدرامية والرمزية على الواقع العام .

وقد تردد هذه المجاميع اناشيد حماسية وترتدي زيا موحدا .

ان حروب افشال الدولة تهدف الى

🛑 تفكيك وتحويل الدول ذات الموارد الطبيعية الهامة الى بؤر توتر تنتشر فيها العصابات السياسية المنظمة والقائمة على اساس عرقي وطائفي وديني

🛑تعمل الولايات الامريكية على ابعاد هذا الحراك عن منشآتها وشركاتها النفطية لضمان تصديرها للخامات المهمة عبر تواجد عسكري محدود لحماية تلك المنشآت ،وهذا مايفسر لنا عزم امريكا على ارسال بعض قطعاتها الى العراق مجددا

🛑تفعيل خطة (عش الدبابير) وهو تجميع اكبر عدد من الجماعات الارهابية لاجل زعزعة انظمة الحكم في البلدان المستهدفة وجرها للصراع الطائفي اذا لزم الامر (احتمالية دخول داعش للعراق من جديد)

🛑اشعال الفتنة والفوضى في الدول حتى تتحول لدول فاشلة منهارة

الادوات والاساليب

🛑الطابور الخامس(الحرب بالوكالة( وهي ستراتيجية تقوم على هدم الافكار وتفتيت الدولة من الداخل ونسف اي مشترك بين فئات المجتمع الواحد يمكن لهم اعتماده في الوصول الى حل لمشاكلهم

وهم سياسيون ،فنانون ،رواديد ،رياضيون الخ

تقسم الادوار بينهم وتتنوع بين الرفق والشدة والاعلام والصخب .

🛑 بعض منظمات المجتمع المدني هي الحاضنة الرئيسية للعملاء والدخلاء ومطابخ الفكر التخريبي

🛑التكنلوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة لبث روح الياس والانتقام والفرقة

🛑حرب المعلومات بشقيها الاول الدفاع عن الدول المهاجمة والثاني مهاجمة الدول المستهدفة

حرب نفسية، قرصنة الكترونية تجسس، اخبار ساخنة مفبركة، وعود رنانة ، استخفاف بقرارات الدولة والحكومة ، رفع سقف المطالب، التلويح بالتسلح !

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