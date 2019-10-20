لانعاش ذاكرة الوعي السياسي..!

🖊ماجد الشويلي
في بواكير الازمة السورية
⛔اجمعت الجامعة العربية على ضرورة اسقاط النظام السوري
🔷رفض العراق ذلك
⛔طُرِحَ مشروع تشكيل تحالف عربي لاجتياح سوريا
🔷رفض العراق ذلك
⛔دخل الارهابيون وشذاذ الارض من كل صوب وحدب لاسقاط الدولة السورية بالكامل
🔷وقف العراق وقفة حازمة و مشرفة دون تحقيق ذلك ومد جسرا جويا بين طهران ودمشق لنقل المجاهدين من العراق وباكستان وايران وافغانستان للدفاع عن المقدسات في الشام والنظام الرسمي هناك
⛔كان لابد للعراق ان يُعاقَب وتبدا المرحلة الثانية من الهجوم الارهابي عليه .
فداعش تعني الدولة الاسلامية المزعومة في العراق والشام !!
ودخلت داعش العراق!!
🔷الوضع الداخلي كان ملتهبا فالضغوطات الكوردية مع بعض القوى الشيعية تطالب بسحب الثقة عن الحكومة ، وانسحب بالفعل جملة من الوزراء الشيعة والكورد من الحكومة
⛔استمر الضغط في الاتجاه الاخر لاقرار مجلس السياسات الستراتيجية بدعم امريكي خليجي وهو عملية افراغ لصلاحيات رئيس الوزراء وسحبها عمليا من المكون الاكبر
🔷رفضت الحكومة ذلك بشدة
⛔استمر الضغط بشكل اكبر
🔷كانت الحكومة قد نجحت بابرام الاتفاقية الامنية مع الامريكان بعد خروجهم مدحورين من العراق
⛔اعدها الحزب الجمهوري اسوء اتفاقية امريكية وقرر تغييرها
⛔في هذه الاثناء سقطت الموصل
🔷دخل العراق النفير العام لمواجهة الارهاب
🔷كان على العراق ان يامن تكاليف الحرب 250مليون دولار يوميا من مبيعات النفط
⛔قامت السعودية بطلب من امريكا برفع صادراتها من النفط الى اكثر من 11مليون برميل يوميا فانخفض سعر البرميل
🔷واجه العراق مشكلة مالية عويصة ولم يعد بامكانه دفع رواتب الموظفين
⛔ارغموا العراق على الاقتراض من صندوق النقد وفرضوا عليه فوائد كبيرة واشترطوا عليه عدم التعيينات (التوظفين)الى حين اعادته القرض
⛔تفاقمت البطالة والفقر وعادت لتكون ورقة جديدة وقوية جدا للضغط على الحكومة ودفعها لتنفيذ سياسات امريكا والسعودية من جديد
🔷استشعر العراق بوضعه الرسمي هذا الخطر فتقدم باتجاه
💢الانفتاح على الصين بنحو يمكن معه سحب الذريعة التي يتشدق بها اعداء العراق ، فلا بطالة بعدها لو دخلت الاتفاقيات مع الصين حيز التطبيق !
💢الحكومة بالغت بمواقفها الرافضة للاملاءات الاميركية
⛔فلا انضمام لتحالف حفظ الملاحة في الخليج
⛔تصريح رسمي باتهام اسرائيل وتحميلها مسؤولية الاعتداء على الحشد والاحتفاظ بحق الرد
⛔وقفة مشرفة لتخفيف وطأة الحصار على ايران
⛔فتح معبر البوكمال
⛔رفض صفقة القرن
⛔الانفتاح على سورياورفع مستوى التنسيق الامني معها
🛑كان لابد للعراق من ان يُعَاقب مرة اخرى
وتوظف المعاناة لا للانقضاض على الحكومة فحسب بل على اسس الدولة
⭕بيان نزق يستهل الحراك الشعبي بما فيه من مطالب حقة مشروعة يدعو للانقلاب
⛔انباء ومؤشرات تشي بمحاولة انقلاب عسكري
⛔مؤامرة لاذكاء فتنة الاقتتال الشيعي الشيعي قد تكون عبر اغتيال شخصية او رمز كبير
🔷سياسة احتواء ذكية قام بها السيد الصدر
بدخوله على الخط ، ضَبَطَ فيه ايقاع المشهد المتازم و سيربح منه كثيرا على كل المستويات في المستقبل القريب
🔷استجابة حكومية وبرلمانية فورية جيدة نوعا ما
🔷انخفاض حدة التوتر والاحتقان في الشارع العراقي
🔷محاولات اخرى ومواعيد جديدة للتحرك
تتزامن مع
⛔تغذية استرجاعية للارهاب تتمثل بمحاولة ادخال داعش من جديد عبر سوريا
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