غيث التميمي يحاول توريط عبد الوهاب الساعدي!!

احمد عبد السادة

مع كامل تقديري للفريق الركن الشجاع عبد الوهاب الساعدي ومع جزيل تبجيلي لدوره الأساسي في ملحمة التحرير وتحقيق النصر على "داعــ.ـــش"، إلا أن تواصل الفريق الساعدي مع المشبــوه غيث التميمي - حسب كلام الأخير في الفيديو أدناه - وقيامه بمناقشة الأمور العسكريـــة والأمنية في العراق مع التميمي، هو أمر خاطئ وخطير جداً، وذلك لأن التميمي شخص مشبــــوه يطبع حالياً مع الصهاينة ويرتبط بجهات معاديـــة للعراق ويسعى لتطبيق أجنداتها ومن ضمن تلك الأجندات استهداف الحشد الشعبي إعلامياً ونشر الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى إرباك الوضع الامني وإشاعة الفوضى والتحريــض على العنـــف وإراقة الــدم وتأجيج الاوضاع في العراق، وقد رأينا ذلك واضحاً في تصريحاته التحريضيــة أثناء التظاهرات الأخيرة.

إن التميمي يحاول تلويــث سمعة عبد الوهاب الساعدي وتوريطه في أجندات مشبوهـــة من خلال الاتصال المباشر به وتحريضه ضد فصائـــل الحشد والمقاومـــة التي يسميها "الميليشيــات"، ومن خلال محاولته التأثير على الأداء العسكــري المهني للساعدي وإقحامه في ملفات سياسية يجب أن ينأى الساعدي بنفسه عنها بوصفه قائدا عسكــرياً مهنياً ملتزماً بسياقات المؤسسة العسكريـــة البعيدة عن التدخل بالشؤون السياسية، ولهذا كان على الساعدي أن يرفض استدراجه من قبل التميمي للحديث بشؤون السياسة بل كان عليه أن يرفض التواصل أصلاً مع التميمي صاحب الماضي المـــدان والحاضر الملــوث.

الغريب بالأمر هو أن التميمي يقول بأنه اتصل أيضاً بالعديد من قادة الجيــش!!.

الساعدي الآن مطالب بتوضيح أو بتكذيب ما قاله المشبـــوه غيث التميمي.