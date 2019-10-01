شكر تهكمي..!

🖊 ماجد الشويلي
⭕شكرا للتيار المدني الذي عرفنا حجمه واثره في الساحة العراقية بنفسه . ولم يكلفنا عناء الاستبيانات واستطلاعات الرأي العام
⭕شكرا له لانه اكد لنا عجزه عن التأثير في العملية السياسية وانه مجرد طبل اجوف
⭕شكرا للتيار المدني الذي كشف عن حساباته الوهمية وتلك المرتبطة بالاجندات الخارجية
⭕شكرا لهم حينما اكدوا لنا ان وجودهم الحقيقي هو خلف الكيبورد فحسب
⭕شكرا لهم وهم يكشرون عن انيابهم ويتبنون ثقافة الانقلابات العسكرية
⭕شكرا لمتظاهريهم وهم يعتدون على الاجهزة الامنية
⭕شكرا لهم وهم يطلقون آخر مافي جعبتهم من رصاص تخريب العملية السياسية
⭕نشكرهم فعلا بعد ان كشفت لنا شعاراتهم عن مكامنهم
⭕شكرا الف شكر ايها التيار المدني وانت تكشف لنا انك دون الاسلاميين كقطرة في بحر
⭕شكر لك وان تبين ان كل مساعيك واباطيلك وتطبيلك لم تسعفك وانها باتت هباء منثورا
⭕شكرا للتيار المدني وهو يفقد اعصابه
⭕شكر لهم وهم يعملون باجندة امريكية
⭕شكرا لانهم قد اكدوا لنا بان العملية السياسية تخطت مرحلة الخطر
⭕شكرا لانهم اكدوا لنا بان العراق يتعافى
🔷🔷🔷شكرا للسيد مقتدى الصدر الف الف شكر الذي لم يوافقهم في توجهاتهم الاخيرة
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