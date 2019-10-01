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شكر تهكمي..!


🖊 ماجد الشويلي

 

⭕شكرا للتيار المدني الذي عرفنا حجمه واثره في الساحة العراقية بنفسه . ولم يكلفنا عناء الاستبيانات واستطلاعات الرأي العام

⭕شكرا له لانه اكد لنا عجزه عن التأثير في العملية السياسية وانه مجرد طبل اجوف

⭕شكرا للتيار المدني الذي كشف عن حساباته الوهمية وتلك المرتبطة بالاجندات الخارجية

⭕شكرا لهم حينما اكدوا لنا ان وجودهم الحقيقي هو خلف الكيبورد فحسب

⭕شكرا لهم وهم يكشرون عن انيابهم ويتبنون ثقافة الانقلابات العسكرية

⭕شكرا لمتظاهريهم وهم يعتدون على الاجهزة الامنية

⭕شكرا لهم وهم يطلقون آخر مافي جعبتهم من رصاص تخريب العملية السياسية

⭕نشكرهم فعلا بعد ان كشفت لنا شعاراتهم عن مكامنهم

⭕شكرا الف شكر ايها التيار المدني وانت تكشف لنا انك دون الاسلاميين كقطرة في بحر

⭕شكر لك وان تبين ان كل مساعيك واباطيلك وتطبيلك لم تسعفك وانها باتت هباء منثورا

⭕شكرا للتيار المدني وهو يفقد اعصابه

⭕شكر لهم وهم يعملون باجندة امريكية

⭕شكرا لانهم قد اكدوا لنا بان العملية السياسية تخطت مرحلة الخطر

⭕شكرا لانهم اكدوا لنا بان العراق يتعافى

🔷🔷🔷شكرا للسيد مقتدى الصدر الف الف شكر الذي لم يوافقهم في توجهاتهم الاخيرة

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