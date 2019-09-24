الحياة.. طابور بانتظار الإعــدام!!

احمد عبد السادة

نُعِدُّ المشرفيَّةَ والعوالي..

وتقتـلُنا المَنونُ بلا قتـالِ

بيت شعر للمتنبي العظيم يرن في رأسي دائماً، وخاصة حين أتفاجأ وأصدم وأفجع بوفاة أحد الذين أحبهم.

مكمن إعجابي بهذا البيت بالذات هو استخدام المتنبي لصفة "القاتــل" في توصيف الموت!!.

الموت بالنسبة للمتنبي هنا هو "قاتــل" غــادر مع سبق الإصرار والترصد وليس مجرد سارق للحياة أو مجرد موظف مكلف بقبض الأرواح، ولهذا هو كان دقيقاً حين قال: "وتقتـلنا المنون" ولم يقل "وتخطفنا المنون" أو "وتقبضنا المنون".

الموت بالنسبة للمتنبي نوع من أنواع القتـــل، بل هو أبشع أنواع القتــل. الموت هنا ليس "المقاتــل" الفارس الشريف الذي يواجهك ويبارزك، بل هو "القاتــل" الخسيــس الذي يكمن لك ويتربص بك لينقض عليك فجأة ويغتالك بشكل غــادر ويرديك قتــيلاً مغدوراً!!.

نحن نموت بشكل إجباري ومفاجئ وبلا رغبة، بل نحن نموت في ظل تشبث أيادينا بأثواب وحقائب الحياة الراحلة، ونموت كذلك في ظل تعلق وتوسل عيوننا بأضواء وألوان الحياة التي توشك على الإنطفاء والذبول، الأمر الذي يجعل الموت ليس قتـلاً فقط، وإنما يجعله كذلك حكماً مسبقاً بالإعــدام!!.

نعم. نحن محكومون بالإعــدام بشكل أو بآخر، بل نحن محكومون بالإعــدام قبل ولادتنا أصلاً!!، ووجودنا في هذه الحياة يشبه تماماً الوقوف في طابور بانتظار الإعــدام!!، وهذا هو سبب رفضي القاطــع والحاسم لفكرة الإنجاب ولفكرة أن أكون أباً!!، إذ لا يمكن أن أسمح لنفسي بأن أكون طرفاً مساهماً في إنجاب و"إيجاد" أي شخص في هذا العالم، وذلك لأنني أشعر بأنه ليس من حقي أن أقترح وأقرر "الوجود" للآخرين و"أورطهم" وأجبرهم على الوقوف معي في طابور إعـــدام طويل!!.

ومن المحتمل جداً أن هؤلاء "الآخرين" الذين أفترض جدلاً بأنني سأوجدهم قد يرفضون الوقوف في طابور الإعــدام هذا كما فعل الشاعر العظيم أبو العلاء المعري حين قال: "هذا جناه أبي عليّ.. وما جنيت على أحد".

الوجود هو طابور بانتظار الإعــدام، ولهذا سأبقى واقفاً وحدي بدون أبناء "ضحايا" في هذا الطابور حتى تحين لحظة إعـدامي!!