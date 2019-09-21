المقالات

من هم العراقيون الذين سيحضرون "حفلة العــار" في السفارة السعودية ببغداد؟


أحمد عبد السادة

 

في يوم الاثنين المقبل والموافق 23 أيلول 2019 ستقيم السفارة السعودية في بغداد حفلاً بمناسبة "اليوم الوطني السعودي" في ذكراه السنوية الـ89، وهذا الإجراء عادي وطبيعي، إلا أن الإجراء غير الطبيعي في هذا الموضوع هو قيام السفارة السعودية بتوجيه دعوات لحضور الحفل للكثير من الإعلاميين والكتاب والمحللين السياسيين والناشطين العراقيين المعاديــن للحشد الشعبي، فضلاً عن الذين لا يوجد لديهم موقف واضح مساند للحشد.
هذا الإجراء السعودي يعني بأن السفارة السعودية في بغداد قامت برصد النشاط الإعلامي في العراق وتحديد الإعلاميين الذين يقترب خطابهم من الخطاب السعودي المعــادي للحشد الشعبي، فضلاً عن تحديد الإعلاميين الذين يقبعون في المنطقة "الرمادية" ويتسم موقفهم من الحشد بالغموض، وذلك من أجل استقطابهم وتحويلهم إلى "ببغاوات" إعلامية مع السعودية ضد الحشد.
هذا الأمر بالتأكيد لم يتم بشكل مباشر من قبل السفارة السعودية، وإنما تم من خلال "وسطاء" عراقيين لهم باع طويل في الارتــزاق وخدمة الخطاب الإعلامي لآل سعود، وهؤلاء "الوسطاء" هم الذين أخذوا على عاتقهم مفاتحة أشباههم بالموضوع ومحاولة إقناع المترددين و"الرماديين" بالحضور للحفل.
لو كانت السفارة اليابانية أو الصينية أو الألمانية هي التي وجهت دعوات لعراقيين لحضور حفل خاص بها لما كانت هناك أية مشكلة ولما اتسم الموضوع بطابع الريبة ولما فاحت منه رائحة "بيــع الضمائر" والمساومات العطــنة، ولكنها السعودية يا جماعة!!، السعودية التي دعمت الإرهــــاب في العراق والتي تدفع الأموال لترامب لكي يضع فصائـــل الحشد والمقاومــــة المضحية في قوائم الإرهــــاب الأمريكية. إنها السعودية التي هاجم إعلامها جيش العراق في ذروة معركتنا ضد إرهــــاب "داعــ.ـــش" ولا يزال إعلامها هذا يهاجم الحشد الشعبي ويسيء له ويفرح بقصـــف مقراته وقطعاته.
حتى لو لم تقم الحكومة العراقية بتصنيف النظام السعودي كنظام إجـــرامي و"عـــدو" للعراق بسبب بعض المصالح السياسية، فإن على الإعلامي العراقي الذي يمتلك ضميراً حياً أن يكون له موقف أخلاقي ضد هذا النظام الوهـــابي الدمـــوي والمنتـــهك لحقوق الإنسان، وأن يرفض التواجد في حفل تقيمه سفارة ذلك النظام، فمن غير المعقول أن يحضر أي إعلامي عراقي لحفل السفارة السعودية دون أن يتذكر مصير زميل له تم تقطيـــعه بالمنشـــار وتذويب جثتــــه في قنصليــــة النظام السعودي بإسطنبول بسبب انتقاده لمحمد بن سلمان، ومن غير المعقول أن لا يتذكر هذا الإعلامي دور النظام السعودي بدعم الإرهـــاب في العراق ومحاربتـــه للحشد الشعبي وقصفـــه وقتــله وتجويعه لأطفال اليمن وقمعـــه للشعب البحريني وقيامه بإعـــدام متظاهرين ضده واعتقـــال وتعذيـــب ناشطين وناشطات.
النظام السعودي نظام مجــــرم وعـــدو ومكلل بالعـــار، ولا شك أن كل الإعلاميين والكتاب والناشطين العراقيين الذين سيحضرون حفل سفارته ببغداد سيحملون عــــار هذا النظام وستتلطـــخ أسماؤهم بأوحــاله، وإذا كنا سابقاً قد أحجمنا عن ذكر أسماء هؤلاء الإعلاميين لاعتبارات عدة فإن تطورات الأحداث أسقــطت كل الاعتبارات، ولهذا سنذكر لاحقاً أسماء كل الإعلاميين والناشطين العراقيين الذين سيحضرون حفلة العـــار هذه في السفارة السعودية ببغداد.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا حيل ولاجرأة ..!
ميناء مبارك اللامبارك ...! الحلقة الأولى 
من هم العراقيون الذين سيحضرون "حفلة العــار" في السفارة السعودية ببغداد؟
امريكا (غريبة)في المجتمع الدولي 
يا علي..يعني ايران
متى يتم قصــف الإمارات وتأديب حكامها؟
صورة شهيد ..
ما مدى صحة هذا..؟!
قراءة في مشروع قانون مناهضة العنف الاسري🔷الجزء الاول ..
الظلم المركب ....
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك