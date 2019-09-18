🖊ماجد الشويلي

((وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وايكم شر مكانا واضعف جندا))

ترى ما الذي اكتنفته هذه الجملة التي اطلقتها السيدة زينب ع من اسرار ؟!

🔷هل هي فعلا كما يرى البعض بانها ارادت من قولها {سول لك ومكنك من رقاب المسلمين }

اباه معاوية ؟!

⭕️فاذا كان الامر كذلك ، اذاً ما الذي منعها ان تقول له {وسيعلم ابوك الذي مكنك من رقاب المسلمين كذا وكذا} ...

🔷هل منعتها التقية ؟

⭕️ابدا فهي في موضع آثرت فيه المواجهة وضربت فيه التقية عرض الجدار

كما انها في الخطبة ذاتها قرعته وسفهته واستصغرت شأن ابيه بقولها ((بدين ابي وجدي دخلت انت وابوك)) الخ...

اذا يبدو ان هنالك مقصود آخر ...

ماهو هذا المقصود وماهي تلك الغاية من هذه التعابير؟

🔷هل ان السيد زينب ع ارادت ان تشير لجهة معينة تقف وراء يزيد كالدولة البيزنطية اواليهود ؟؟

⭕️ام انها ارادت من قولها

((فالعجب كل العجب من قتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء))

ان هنالك حزب له جذور تمتد لايام البعثة النبوية هو من يقف وراء يزيد لعنه الله ،وهو ليس مقتصر على بني امية حين تنعتهم بالطلقاء ،فالطلقاء ليسوا من بني امية فحسب كما هو معلوم؟!!

🛑الحقيقة كلما مر الزمن ستتكشف اسرار وملابسات كربلاء اكثر فاكثر..

ورغم اني لي راي شخصي بمدلولات كلام السيدة زينب ع هذا لكنني ساعرض عن ذكره في هذا المقام انتظاراً لفرصة اخرى اكثر ملائمة