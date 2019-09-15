المزاعم السعودية البائسة حول اتهام العراق بالضربات التي لحقت بمنشآتها النفطية آرامكو  

🖊ماجد الشويلي

تؤشر لاحتمالية:

🔷أن السعودية ارادت ان تبرر لاسرائيل وامريكا ضرباتهما السابقة لمخازن اسلحة الحشد داخل العراق

🔷لعل هذه التصريحات والاتهامات المشتركة من السعوديين والامريكان لفصائل المقاومة بضرب آرامكو تاتي في اطار خلق مبررات جديدة لعمل عسكري واسع داخل العراق يستهدف قوى الحشد وفصائلة

🔷هذه الاتهامات هي للتغطية على فشلها الذريع في اليمن بل وهزيمتها النكراء ايضا

🔷ستوظف هذه الاتهامات للضغط على حكومة عبد المهدي لتغيير بعض مواقفه من ايران والحشد

🔷قد تسعى السعودية لتدويل مسالة الحد من امكانيات الحشد ومنعه من تطوير قدراته الصاروخية على وجه الخصوص

🔷اتهام العراق هو اتهام لفصائل المقاومة واتهام فصائل المقاومة بامتلاكها لصواريخ كروز هو اتهام لايران في حقيقة الامر ، وترامب يسعى جاهدا لحمل ايران على التفاوض بشان قدراتها الصاروخية

🔷 اتهام فصائل المقاومة هو محاولة لتأليب الراي العام العراقي على الحشد واتهامه بزعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطه باجندات خارجية

🔷 اتهام العراق جاء لتقويض التقارب الذي حصل مؤخرا مابين الجمهورية الاسلامية وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

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