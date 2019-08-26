المقالات

هل انبئكم بالاخسرين اعمالاً في العراق؟!


الحكومة واشياعها والمدنيين المنافقين انموذجاً

عبدالله الجزائري

 

اذا اردنا وصفاً وانموذجاً معاصراً ومشهوداً للاخسرين اعمالاً في هذا العصر وفي المشهد العراقي فهم جماعات الفرص والمصالح التي ظهرت بعد انهيار الدولة ومؤسساتها وفي اجواء الفوضى السياسية والاجتماعية،وجدوا انفسهم في مواقع المسؤولية بعد ان جيء بهم من البدو ليصبحوا في غفلة من الزمن ساسة البلد، فظنوا انهم اصبحوا فقهاء في السياسة ويحسبون انهم يحسنون إدارة الصراعات والازمات، لكنهم في كل ازمة وتهديد وصراع ومواجهة وعدوان، يتخذون من العقلانية والواقعية والنأي بالنفس والصبر الاستراتيجي، شعاراًت يرفعونها على الرماح كمصاحف يريدون بها تعطيل اي جهد او دعوة او فتوى لاتخاذ قراراً حازماً وحاسماً ورداً مكافئاً ومناسباً للحدث،

هذا الوصف وللاسف والحسرة ينطبق على حكومتنا المتخاذلة كما ينطبق على بعض الساسة والكبراء واهل الحل والعقد في البلاد، التابعين او المؤيدين لها ولفلسفتها ولمذهبها الاميركي والبريطاني باذعان او على استحياء واستخفاء وصمت، وكلما طرأ خطب او حلت مصيبة او انكشفت فضيحة شكلوا لجان وعقدوا اجتماعات، لا تسفر بعد طول انتظار الا عن تكرار واجترار البيانات والاستنكارات البائسة والتفكير تارة اخرى بالتحضير لجلسات طوارئ للبرلمان  مخرجاتها على اعلى تقدير التحرك نحو مؤسسات دولية مشتركة في العدوان ليس لها من الامر شيء سوى التبعية لواشنطن وتل ابيب، وكل ذلك لعب ولهو وضلال مبين،

ولقد جربتم وخبرتم الامم المتحدة ومجلس الامن غير مرة فما زادوكم الا ظلماً وجوراً، ولقد علمتم ما هؤلاء ينطقون بالحق ولا يدينون الباطل ولا يجرأون على معارضة واشنطن وانكم ترون كيف اتصل اليوم بومبيو ودعم العدوان الصهيوني، حتى روسيا الحليفة قد التزمت الصمت مع الصامتين، وفوق ذلك كله، يصدر اليوم بيان هيئة الحشد باهتاً لا قوة ولا جرأة فيه ولا وعيد، ولا يرقى الى مستوى العدوان وحجم الخسائر، والاعداء اليوم يفقهون لغتنا ومنطقنا وتفكيرنا اكثر منا، فنحن مكشوفون للعدو طوعاً، واذن فلا خير في كثير من نجوانا ولا بياناتنا الجوفاء الا اذا تحولت الى افعال واعمال،

هذا صنف اول من الناس، وصنف آخر من فصل وجنس آخر هم مزيج من ادعياء التمدن والتنوير من اهل النفاق والشقاق، مؤكدو ومكرسو الفتنة والبلاء ومرتزقة واشنطن والخليج وبقايا وأيتام النظام المقبور وشذاذ الآفاق، من الذين افرزتهم تجربة الديمقراطية واعتدت لهم متكئاً ومقعداً في البرلمان، وآخرين منهم من اعطته حرية مفرطة ودور في الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي فشكلوا جيوشهم الإلكترونية وأخذوا يبثون سمومهم وسحرهم ويوجهوا الرأي العام، فانكشفت حقيقتهم وطبيعة اهدافهم، وقد بدت البغضاء من افواههم بحق الحشد الشعبي المقدس وبحق كبار المراجع والفقهاء الامناء على الدين والملة والامة، كما تبدت بحق قيادات الحشد والسياسيين الوطنيين،

والغريب في الامر ان كلا الصنفين يشتركان بالنتائج وان اختلفا في المقدمات وكلٌ يدعو الى الواقعية دون ان يحدد معناها كما هو الحال في مفهوم المدنية الفضفاض، وهذه الواقعية التي يروجون لها تختلف بطبيعة الحال عن "الواقعية السياسية" وتختلف ايضاً عن "الامر الواقع"، فالامر الواقع هو واقع فرضته ظروف وضغوط وشروط يمكن ان تزول وتتغير ويرتفع معها الامر ويتغير الواقع، واما الواقعية التي ترددها السنتهم وكتاباتهم، فهي ذلك الاستسلام المطلق الذي يتنازل معه المرء عن كل قِيمه ومبادئه وهويته ودينه وثوابت تاريخه وحضارته وفوق ذلك ارضه، ولا يرى أتباع وأنصار هذا المعنى مفر من هذا الواقع ولا امكانية تغييره ومقاومته، بل ترسيخه وتجذيره، ديمومة لمصالحهم,

وقصارى القول ان حقائق القوة ومعادلات الردع والرعب هي التي توسع الخيارات السياسية وترسم المسارات الدبلوماسية وتفرض التسويات، وليس العكس، والمقولة الشهيرة اذا اردت السلام فاستعد للحرب قيلت بناء على تجارب التأريخ وسننه وليس اعتباطاً او بدعاً من القول ً، ومنطق القوة هو اساس نظرية الواقعية السياسية في العلاقات الدولية، وتتفرع منها نظرية الرجل المجنون الاميركية في عهد الرئيس نيكسون وكيسنجر، والتي تبنتها ادارة ترامب، ظناً منهم انهم قد يستعيدون بذلك امجاد وهيبة الولايات المتحدة المجروحة وماء وجهها الذي أريق واعادة فرض هيمنتها في عالم اصبح متغير، ونظام دولي متعدد الاقطاب.

ــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"أرفع ما بين الهلالين" !
لست ادري..!
إسرائيل والعراق..  قراءة سريعة في الحرب المحتملة  
المراة....وعاء...ام....فضاء.
الرد.. بات واجبا عينيا..!
هل انبئكم بالاخسرين اعمالاً في العراق؟!
مهنة صبغ الجثث !!
زفة العروس وأهل الخنادق والفنادق..!
السياسي الخائن كيف يؤتمن؟!
الحذر من حياة الشباب في دوامة الفراغ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك