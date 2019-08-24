محاولات لذبــــح "المسيب" بسكـــين "جرف الصخر" مجدداً.

أحمد عبد السادة

التصريحات الطائفيـــة المسمومـــة لبعض النواب والسياسيين "السنة" بخصوص الجثـــث المجهولة في بابل تحولت إلى دراجة مفخخـــة انفجـــرت قرب بوابة حسينية "أهالي المسيب" في مدينة المسيب، كما تحولت سابقاً تصريحاتهم الطائفية تلك إلى سيارات مفخخـــة وعبـــوات وأحزمة ناسفــــة انفجـــرت في بغداد وباقي مدن العراق، وذلك فضلاً عن تحول تلك التصريحات إلى غطاء سياسي وإعلامي للقاعــــدة و"داعــ.ـــش" وأخواتهما.

التفجير الإرهــــابي الذي استهدف حسينية "أهالي المسيب" والذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 39 آخرين، أعاد لذاكرتنا سلسلة التفجــــيرات والأعمال الإرهــــابية التي استهدفت مدينة المسيب المسكينة وحولتها إلى حكاية مأساوية وملأت حياة سكانها بالرعـــب والخوف والفجـــائع، فقد كانت المسيب، لسنوات عدة، ضحية للإرهــــاب القادم من ناحية "جرف الصخر" المحاذية لها، وتعرض سكانها الأبرياء إلى الخطـــف والذبــــح والقصـــف بالهاونـــات والتفجـــير من قبل الإرهــــابيين المستوطنين آنذاك في "جرف الصخر" قبل تحريرها وتطهيرها من الإرهـــــاب، وكلنا يتذكر العمل الإرهــــابي المفجـــع والمأساوي في المسيب بتاريخ 17 تموز 2005 من خلال تفجــــير صهريـــج مفخـــخ أمام حسينية "أهالي المسيب" نفسها، وهو تفجــــير ذهب ضحيته المئات من الشهداء والجرحى "الشيعة" (الصورة أدناه لهذا التفجـــير).

إن الخطاب الطائفــي الذي تبناه مؤخراً بعض السياسيين "السنة" من خلال الاستثمار الطائــفي لحكاية الجثـــث المجهولة هو بالنهاية خطاب ابتزازي يهدف إلى إعادة الإرهــــابيين وعوائلهم إلى ناحية "جرف الصخر" بحجة إعادة النازحين للناحية، علماً أن عدد الإرهــــابيين المطلوبين للقضاء من سكنة "جرف الصخر" هو 4410 تم إلقاء القبـــض على 996 إرهـــابياً منهم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب سكان ناحية جرف الصخر "النازحين" سكنوا في الناحية استناداً إلى عقود زراعية مؤقتة انتهت مدتها، فضلاً عن قيام مجلس محافظة بابل بفسخ عقود المتورطين بالإرهــــاب منهم بناءً على توصيات اللجنة الأمنية في محافظة بابل.

لقد كانت "جرف الصخر" بؤرة إرهــــابية عصية لمدة 11 سنة، وقد سالت دمــــاء مقدسة غزيرة من أجل تطهيرها من الإرهــــاب، لذلك من غير المنطقي أن يتم تسليمها ببساطة إلى أغلب سكانها المتعاونين مع الإرهــــاب لكي تعود "حليمة" لعادتها القديمة بتجميع الوحـــوش وتفخــــيخ السيارات وتهديد كربلاء وبغداد وبابل وبالأخص مدينة المسيب التي عانت ما عانته من إرهــــابيي "جرف الصخر".