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في الذكرى الـ 13 لانتصار حزب الـلـــــه..!


ماجد الشويلي

 

الصورة الاولى ...

 

بعد أن حقق حزب الله نصره التاريخي على الكيان الصهيوني الغاصب في حزب تموز عام 2006 وحطم اسطورة الجيش الذي لايقهر ، وفقت لاداء مناسك الحج في ذلك العام ،وخلال ادائي لشعيرة السعي بين الصفا والمروة وتحديدا في شوط العودة من الصفا للمروة كان هنا مجموعة من الاخوة اللبنانيين بينهم رجال ونساء وهم يهرولون ويرددون الادعية المأثورة فقلت لرجل منهم حفظ الله لكم السيد ح س ن نص ر الله ...

ففوجئت باحدى الاخوات وهي تثب علي بالرد كانها لبؤة قائلة :((الله يحفظ القائد الخامنئي))فتيقنت حينها لماذا انتصروا !!

 

الصورة الثانية

في اللحظة الاولى لاعلان انتهاء العدوان على لبنان وانتصار ح ز ب الله قمت بالاتفاق مع قائد شرطة بغداد حينها المرحوم اللواء خالد العبيدي لتامين الطريق من ساحة الحمزة الى قلب العاصمة بغداد في الجادرية وفعلا قام بنشر فوج الطوارئ على طول المسافة

لتسيير قافلة من عشرات السيارات تحمل لافتات وصور لعلمائنا ورموزنا الدينية ومكبرات الصوت التي تبث اناشيد النصر وما ان وصلنا لمقر احد التشكيلات السياسية الكبرى اتصلت بشخصية قيادية رفيعة لذلك التشكيل وعرضت عليه التظاهر امام مقرهم تاييدا لح ز ب الله

واذا به يرفض !! فاضطررت لاعادة القافلة من حيث اتت

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