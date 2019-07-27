من الثغرات الكبرى في قانون الجنسية العراقي  المرقم 26لسنة 2006

🖊ماجد الشويلي

المادة 3

يعتبر عراقياً

أ -من ولد لاب عراقي او ام عراقية

ب -من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه مالم يقم دليل على خلاف ذلك

دعونا نفصل في هذه المادة

🔷 ما جاء بالفقرة (أ) لم يحدد ولم يقيد طبيعة هذه الولادة هل هي بعقد شرعي او قانوني ام لا !!

الامر الذي يفسح المجال واسعاً للامهات العراقيات اللائي حملن من الدواعش الاجانب للمطالبة بمنح اولادهن الجنسية العراقية

🔷نصت الفقرة (ب) من المادة (3) على اعتبار المولود من ابوين مجهولين داخل العراق عراقياً،

وهذا يعني ان بامكان الدواعش حمل اولادهم الصغار الذين ولدوا في سوريا او ليبيا او اي مكان آخر و الاتيان بهم للعراق بحجة انهم ولدوا في العراق وحصولهم على الجنسية العراقية .

إذ من الصعوبة بمكان تحديد موقع ولادتهم الحقيقي . فالقانون العراقي لايحصر الولادة في المستشفيات فقط حتى يتسنى التاكد من اوراقهم واوراق ذويهم الثبوتية

🔷 تعد المادة (ب)تكريما لكل الدواعش الاجانب والمحليين الذين اغتصبوا النساء العراقيات بمنح ابنائهم من الزنا والاغتصاب الجنسية عراقية

🔷 ماتقدم يعني أن على الحكومة العراقية رعاية ابناء الدواعش واحتضانهم وتوفير لوازم العيش الكريم لهم واغلبهم من آباء اجانب . حتى اذا بلغوا رشدهم تمكنوا من تسنم المناصب الرفيعة في الدولة التي جهد آبائهم وامهاتهم على اسقاطها

🔷 إن اغلب المولدين من جهاد النكاح يحملون معهم ايدلوجيا خطيرة جدا ارتضعوها من صدور امهاتهم العامرة بالتكفير ولو اجتمعوا في المستقبل يمكن لهم ان يشكلوا حركة سياسية او ميليشا تهدد امن واستقرار الدولة او طابوراً خامسا يصعب تفتيته

🔷الفقرة (ب) تشجع على رواج الاتجار بالبشر ولعلنا بعد عدة عقود نجد انفسنا امام جيش من الغرباء الذين يحملون الجنسية العراقية كانت بعض الدول قد دفعت بهم عبر الاغراء بالمال لتحقيق مآربهم وتنفيذ اجنداتهم الخبيثة في البلاد كما نصت المادة على ذلك بشكل صريح{ ان اللقيط الذي يعثر عليه في العراق يعد عراقياً}

🔷 الم يكن الاجدر بالحكومة العراقية أن تلحق اللقطاء بآبائهم او الدول التي انحدروا منها.

وأن تقاضي تلك الدول او تلزمهم بايواء هولاء اللقطاء المولودين من مواطنيهم

🔷 حاول المشرع ان يذيل الفقرة (ب)من المادة (3)اعلاه بقوله مالم يقم دليل على خلاف ذلك

واي دليل يمكن له ان يقوم بعد اعتبار اللقيط عراقياً اينما وجد ؟!!

في الحقيقة انها ثغرات كبيرة يجب ان ننظر لها بريبة وان نعالجها قبل فوات الاوان