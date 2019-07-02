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حصر السلاح بيد من؟!


ماجد الشويلي

 

إن عبارة حصر السلاح بيد الدولة عبارة غير صحيحة ؛ لان الدولة هي عبارة عن مجموعة من الاشخاص يعيشون في اقليم معين يحكمهم نظام سياسي واحد يتفقون عليه . وعلى هذا الاساس يكون حصر السلاح بيد الدولة هو توزيعه على افراد الشعب والتشكيلات المسلحة فيه من ضمن هؤلاء .

نعم قد يكون المقصود من حصر السلاح بيد الدولة ؛هو حصره بيد المؤسسات المعنية فيه ،ومع ذلك فهذه المؤسسات لاتمثل الدولة كل الدولة بل هي جزء من الدولة

والاصح باعتقادي هو حصر السلاح (بيد السلطة) لان السلطة تعني الاستخدام الشرعي للقوة بطريقة مقبولة اجتماعيًا، وهي القوة الشرعية التي تمارسها الحكومة. ويعد عنصر الشرعية عنصرًا هامًا لفكرة السلطة وهو الوسيلة الأساسية التي تتمايز بها السلطة عن مفاهيم القوة الأخرى الأكثر عمومية.

لكن الاهم من حصر السلاح بيد الدولة؛ هو حصر الدولة بيد الحكومة (السلطة) !

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