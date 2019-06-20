مداليل اسقاط طائرة التجسس الاميركية  RQ-4 Global Hawk

ماجد الشويلي

لو نظرنا لمداليل اسقاط الحرس الثوري لهذه الطائرة التجسسية بمعزل عما تقوم به الطائرات المسيرة للحوثيين والاخوة في المقاومة اللبنانية والفلسطينية .

لوجندنا مايلي

⭕️ان المجال الجوي الايراني بات محصناً الكترونياً بمستوى عالي الدقة

⭕️إن صحت الرواية الاميركية بان الطائرة قد تم اسقاطها في المجال الجوي الدولي فهذا يعني أن كل القدرات العسكرية الجوية الاميركية باتت تحت مرمى الدفاعات الجوية الايرانية وليس لها القدرة على الاقتراب من حدود ايران وسواحلها

⭕️وإن صحت كذلك فهذا يعني ان ايران ترد على التهديد بالتهديد على قاعدة امير المؤمنين علي ع ((رد الحجر من حيث اتى فان الشر لايدفعه الا الشر))

⭕️إن لم تصدق اميركا في روايتها فهذا يعني اما انها تحاول التقليل من قدرات ايران الدفاعية الالكتونية او انها تخشى التصريح بمحاولاتها اختراق الاجواء الايرانية

⭕️إن ارسال الطائرات التجسسية يعني خشية الاميركان من ارسال طائراتهم الحربية باهضة الثمن للتحليق قرب ايران

⭕️ارسال طائرات التجسس يعني ان اميركا تتهيب التحرش بايران وليس لديها معلومات كافية عن قدراتها العسكرية

⭕️اسقاط هذه الطائرة سيخلق لغطا كبير داخل اروقة البيت الابيض والبنتاغون

⭕️اسقاط هذه الطائرة سيتسبب بالذعر لدى حكام الخليج الذين يستوردون الطائرات الاقل منها كفاءة وهم يعولون عليها كثيرا في اية مواجهة محتملة مع ايران

⭕️ذات الامر ينسحب على الكيان الصهيوني وسيزداد رعبه من احتمالية وصول تقنية اسقاط هذه الطائرات للمقاومة اللبنانية او الفلسطينية

⭕️ سيدرك الاميركان ان ايران لديها من المفاجئات مايمكن له ان يقلب موازين القوى في المواجهة لصالحها راس على عقب

⭕️ستتمكن ايران من معرفة خارطة التجسس الاميركية والمراكز التي تراقبها هذه الطائرة

⭕️ ستتعرف ايران على المزيد من نقاط الضعف التقنية بهذه

الطائرة

⭕️قد تكون هذه الطائرة ارسلت عمدا لداخل الاجواء الايرانية للتعرف على امكانات الردع الايرانية

⭕️ستتراجع سمعة الجيش الاميركي في العالم وتهتز ثقة جنرالاته بامكانياتهم العسكرية فالتعويل على التفوق التقني في الجيش الاميركي له مركز الصدارة على غيره من الامكانيات العسكرية