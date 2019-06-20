المقالات

المعارضة بين الاصطلاح والمعنى


ماجد الشويلي

 

شهيرة هي تلك العبارة التي يرددها علماء الاصول ، والمعروفة ب((لامشاحة في الاصطلاح))

وهي صحيحة جدا واكثر دقة بتقدير تتمتها ؛(إن تم الاتفاق على المعنى)!

ويبدو ان إعمال هذه القاعدة ، وتسليطها على مفردة (المعارضة) التي يراد تحقيقها باروقة العملية السياسية ، ومحاكمتها لفظا ومعنى ،ينجم عنه عبارة اخرى تعرف (بتحصيل حاصل)...

نعم إن ماتحاول تدشينه بعض الكتل السياسية اليوم تحت مسمى المعارضة. كانت تمارسه عملياً بالامس القريب وهي في موقع الموالاة للحكومة .

فالمواطن العادي لايكترث لقوالب المفردات اللفظية ،والمصطلحات السياسية بقدر ما يركز بالمعنى ،والاداء ،والنتيجة .

لكنه قادر على التمييز ببراعة فيما اذا كانت الكتلة السياسية تمارس دور المعرقل وهي بالاصطلاح السياسي مع الحكومة وجبهة الموالاة

او كانت تقوم بالعكس من ذلك !!

نعم؛ قادر على أن يميز ذلك بوضوح .ويفرز بين الخلاف الحاصل على اساس المبدأ والخلاف الحاصل على اساس المصلحة والمكاسب والامتيازات.

فال(c.v) محفوظة بل "محفورة" في الذاكرة الرقابية للمواطنين ،والمواقف مسجلة ومودعة بقيد الجنايات السياسية ولاخلاص منها.

وهذا لايعني اننا ضد ذهاب البعض للمعارضة السياسية .بقدر ما نؤكد على ان ذلك متحققا بالفعل منذ انطلاق العملية الديمقراطية في البلد بعد عام 2003 حتى اللحظة.

لكن كلامنا ياتي في سياق البحث عن الاسباب التي دفعت بهذه الكتل لانتهاج هذا المنحى في هذا الوقت بالتحديد .علماً أن اسبابه ومسوغاته كانت قائمة منذ الوهلة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية ؟!

فالمتأمل والمتدبر بما آلت له العملية السياسية اليوم. وافضت اليه من نتائج ،يجزم بأن شيئا ما سيحدث عما قريب ،من شأنه تعرية الجميع بادرته الكتل المرتابة منه بالتنصل عما سلف منها بانعطافة حادة نحو المعارضة، وان كانت في الاصطلاح فحسب .

وقد يكون هذا الاجراء لتجميع القوى الموتورة من الحكومة والمناوئة لها، لتزعمها فيما بعد وتحقيق مالم تحققه وهي في الموالاة.

فهل ياترى قد ادركت هذه القوى طبيعة واستحقاقات العمل المعارض تحت قبة البرلمان والاروقة الاخرى ؟

وهل تدرك ان ذهابها للمعارضة لن يغير من ادائها شيئا _فهي لم تعتد غير المعارضة_

وأن المعارضة مسؤولية واداء تحت المجهر كما هو حال السلطة تماما بل قد يكون اكثر احياناً ؟!

وأن التخلي عن مسؤولية انهيار العملية السياسية فيما اذا وقع _لاسمح الله _ليس بالهين كما هو حال التنصل عن زعامة الكيان السياسي حين ينهار فيتم استبداله بآخر !!

فالكل مسؤول والكل تحت طائلة الحساب سواء كان ذلك بالمعنى او بالاصطلاح

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعارضة بين الاصطلاح والمعنى
قبل أن لا ينفع الندم..!
تفاوض وتوافق ونفاق ؛ولكن..!
ثلاثي لايمكن هزمه في العراق..!
لعبة الديمقراطية ....
هل غفلنا شرط طهارة المولد ؟!
الفيليون يلتقون تحت ظلال شجرة السدر العراقية..!
 بين المعارضة الصورية والابتزاز السياسي
إيران تسقط أسطورة الـ (CIA) !!
النظريات التربويه النظرية المثالية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك