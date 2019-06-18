محافظ 00 طكطوكي

يطلق اهلنا في الجنوب والوسط من العراق على الاشياء غير التامة بالمصطلح الشعبي المتعارف عليه طكطوكي وما اكثر الاشياء الطكطوكية في يومنا هذا وخاصة الاشياء المصنوعة في الصين 0

وقد وصل التسمية الى الاشخاص وما يطلق على العريس الطكوكي الذي يرفض من الفتاة او اهلها حتى وصلت التسمية الى المحافظين فهناك منهم محافظ طكطوكي وهذا مفروض من قبل الاحزاب والتيارات السياسية نتيجة المحاصصة التي تختاروه لكي تمرر سياستها ومنافعها عليه 0

قد لا يعرف المحافظ الطكطوكي في بادى الامر وقد تنغش الناس به ولكن الايام تكشف انه حقا طكطوكي فنجدهم يطالبون باقالته ولكنه تكييف على المنصب وعرف ملذاته ومنافعه فيرفض ان يقدم استقالته ولا مجلس المحافظة قادر على اقالته على الرغم من وجود استجوابات لانه يعرف جيدا ان بعض اعضاء المجلس ناس نفعيه يبحثون عن المصالح ومنافع فباستطاعته ان يجعلهم يسحبوا تواقيعهم من الاستجواب من خلال تعيينات او تخصيص قطعه ارض مميزة او كم شدة لعمك العضو " عاش العضو "

ان العراق ابتلى بهكذا محافظين طكطوكين بعد عام 2003 مما جعلوا المحافظات خراب ودمار واصبحوا عبء على شعب هذه المحافظات بعد ان كانوا يحلموا بوصول الجيدين الى ادارات المحافظات بعيدا عن الطكطوكين 0

ان الاحزاب والتيارات السياسية تعرف جيدا عدم قدرة الطكطوكين على قيادة وادارة المحافظات لذلك تجدها تسعى الى بقائهم لان مصالحها ومنافعها فوق مصالح الشعب 0

فالمحافظة التي يقودها محافظ طكطوكي اغسل يدك اذا ينهض بها فلذلك خراب البلد ونقمة الشعب هو من وراء المحافظين الطكطوكين 0

واني لا يعرف هل محافظ مدينتك من النوع الطكطوكي ؟

الكاتب والاعلامي / الحاج هادي العكيلي