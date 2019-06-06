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لا مبارك العيد على .. الفاسدين


بعد ان اتمتم صيام شهر رمضان الكريم جعلكم الله من القائمين والصائمين والراكعين والساجدين وقبول خالص الاعمال ..ليمن الله عليكم بعيده عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم باليمن والبركات والخيرات وعلى بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار والتطور والتقدم والتآخي والتآزر ونبذ التفرقة والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الاثم والعدوان ..والخلاص من الفاسدين والمفسدين .. 

فقد منى الله على هذا البلد وشعبه بالخلاص من البعث الكافر ومن البعثيين الصدامين الذين عبثوا في الارض فسادا .. وبعدها خلاص الشعب من عصابة داعش وهزيمتهم وتحرير المدن والمقدسات من براثمهم .. ولكن مازال الشعب يئن من فساد الفاسدين والحراميه من السياسيين والمسؤولين الذين جاءوا بعد 2003 وعبثوا في هذا البلد الخراب والدمار .. 

ولكي نحسس هؤلاء الفاسدين بالذل والخذلان فعلى جميع بناء هذا الشعب الشرفاء نبذهم وعدم قبول منهم التهاني وعدم القول لهم (عيدكم مبارك ) فأنهم لا يستحقون ذلك لأنهم سراق وحراميه فعلوا ما فعلوا من سرقة وهدر لأموال الشعب وسببوا بضياع ثلث محافظات العراق لولا الفتوى المباركة للسيد السيستاني وتضحيات الالاف من ابناء هذا البلد لضاع العراق بسبب سياساتهم الرعناء . 

ان نبذ الفاسدين من سياسيين ومسؤولين في جميع مفاصل الحياة العراقية وعدم الترحيب بهم من قبل ابناء الشعب العراقي هو خير دليل على نبذهم داخل المجتمع حتى وان كانت الحكومة ساعية الى محاربة الفساد والفاسدين وهذا الفعل هو خير دليل لرجوعهم الى رشدهم والى صوابهم وليعرفوا ماذا يفعلون من افعال سرقة لأموال الشعب العراقي . 

نقول عيدكن مبارك ايتها الامهات الماجدات اللاتي ضحيتن بابنائكن في سبيل هذا الوطن بسبب فساد السياسيين والمسؤولين العراقيين ... وعيدكن مبارك ايتهن الارامل اللواتي ضحيتن بازواجكن لترتفع راية العراق خفاقة تلبية لنداء المرجعية الدينية ... وعيدكم مبارك ايها الاباء الصامدون يا من ضحيتم بأبنائكم في سبيل هذا الوطن الغالي لكي يبقى صامدا بوجه الطغاة من الدواعش والفاسدين ... وعيدكم مبارك يا ابناء الشهداء السعداء ... الله يعيد عليكم بالخير والبركة ... ولا مبارك عليكم العيد ايها الفاسدون فانتم والله مصريكم نار جهنم خالدين فيها ابدا ... 

الكاتب والاعلامي / الحاج هادي العكيلي 

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لا مبارك العيد على .. الفاسدين
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