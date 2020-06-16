تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي7 / بوليب  

محمد البدر ||

في بداية القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت روما كقوة عسكرية تغولت وبدأت السيطرة على بقية دويلات المدن اليونانية والرومانية وبذلك انتقل مركز الحضارة الغربية من أثينا إلى روما.

كانت السمة الأساسية للحضارةاليونانية هي الفلسفة.

بينما اهتمت الحضارة الرومانية بالتشريعات والقانون والحقوق.

ومَثلَ المؤرخ والمفكر اليوناني (بوليب) حلقة وصل بين الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية.

ولد بوليب عام (204 ق.م) وتوفي عام (122 ق.م).

نشأ في عائلة ارستقراطية وأُخذ في شبابه كرهينة إلى روما، وفي روما بدأت تتشكل أفكاره السياسية وكان منبهراً بالدولة الرومانية و يتسائل عن سر عظمة روما وسيطرتها على جميع دويلات المدن، وألف أهم كتبه عنها وهو (التاريخ العام للجمهورية الرومانية).

استقى بوليب افكاره من فلسفة أفلاطون وأرسطو و وضع طرح جديد خاص به وهو نظرية تحول النظم الحاكمة وقال إن أنظمة الحكم ذات التوجه الواحد تتجه بمرور الوقت نحو الضعف والتفكك والفوضى والفشل. وكان طرحه بالشكل الآتي:

- يبدأ النظام الملكي فردي مطلق ثم يتحول إلى دستوري. وبمرور الوقت يتحول إلى ملكي مستبد.

- تحصل ثورة على النظام الملكي المستبد وتستلم الحكم النخبة الأرستقراطية في المجتمع. وبمرور الوقت يتحول النظام الأرستقراطي إلى أوليغارشي (أقلية غنية ومتنفذة هي من تحكم).

- تحصل ثورة على النظام الأوليغارشي ويظهر نظام جمهوري ديموقراطي. وبمرور الوقت ونتيجة الحرية تحصل فوضى وصراعات.

- نتيجة الفوضى والصراعات في نظام الحكم الديمقراطي الجمهوري تتذمر الناس وتأخذ بالبحث عن منقذ حتى لو كان مستبد. ونعود مرة أخرى إلى النظام الملكي وهكذا.

ولإيقاف دورة هذه التحولات وإيقاف الثورات وإحلال السلم والإستقرار المجتمعي والسياسي وبناء دولة مستقرة يرى بوليب إن الحل الأمثل هو بإقامة نظام حكم مختلط يجمع بين مفهوم الملكية والأرستقراطية والديمقراطية وهذا النظام هو نظام جمهوري يكون فيه شخص حاكم مع مجلس نيابي يمثل الطبقة الأرستقراطية ومجالس شعبية تمثل المواطنين ويشترك الكل في صنع القرار السياسي والحكم.

بوليب يرى إن الإستقرار السياسي لا يأتي من توازن القوى السياسية.

بل من توازن الطبقات المكونة للمجتمع بمعنى أن تشعر هذا الطبقات بالعدالة والمساواة والمشاركة في صنع القرار وعدم التفرقة والتهميش.

كذلك نجد الجذور الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات في بعض تنظيرات وكتابات بوليب بل إن المُنظّر الأبرز لمبدأ الفصل بين السلطات الفيلسوف الفرنسي (مونتسكيو 1689-1755) قد استمد تنظيره في الفصل بين السلطات من أفكار بوليب.

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