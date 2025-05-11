النجم البرتغالي رونالدو يضع شروطا صارمة لتجديد عقده مع النصر السعودي حتى 2027

أوضحت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، وضع مجموعة من الشروط لتجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2027، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبله داخل الدوري السعودي، حيث ينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية موسم 2024-2025، ولم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد، رغم الأثر الكبير الذي أحدثه النجم البرتغالي منذ انضمامه إلى صفوف "العالمي.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن رونالدو اشترط إجراء تغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني وتشكيلة اللاعبين الأجانب والمحليين، كشرط أساسي للموافقة على التجديد.

كما طالب قائد منتخب البرتغال بالاستغناء عن بعض اللاعبين المحترفين غير المؤثرين، من بينهم الحارس البرازيلي بينو، والمهاجم أنجيلو، والجناح ويسلي من فئة المواليد، مع الإبقاء على الركائز الأساسية في الخط الأمامي مثل ساديو ماني، وأوتافيو، ومارسيلو بروزوفيتش.

فيما أوصى بتقليص عدد اللاعبين المحليين في الفريق، إما من خلال البيع أو عدم تجديد العقود، بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكدس، في إطار خطة فنية يقدر تمويلها بحوالي 300 مليون ريال سعودي.

أما على الصعيد الفني، فقد عبر رونالدو عن استيائه من أداء المدرب الحالي ستيفانو بيولي، منتقدا ما وصفه ب"افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية"، مطالبا بتعيين جهاز فني أوروبي محترف، إلى جانب مدير رياضي من الطراز الرفيع، على أن يعمل تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.

وعلى ما يبدو أن مستقبل "الدون" في الملاعب السعودية سيظل محل جدل حتى حسم ملف التجديد رسميا، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.