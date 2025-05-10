الصفحة الرياضية

غراهام أرنولد: سنعمل على التأهل لكأس العالم وتحقيق حلم العراقيين


تعهد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم غراهام أرنولد، اليوم السبت، بالعمل على التأهل لنهائيات كأس العالم وتحقيق حلم جميع العراقيين.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي للإعلان عن تعاقده مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، إن "الفريق العراقي يمتلك مواهب كبيرة جداً، إذا كان لي خيار سأعقد معسكر تدريبي بأقرب وقت".

وأضاف "سنعمل على التأهل إلى كأس العالم وتحقيق حلم جميع العراقيين"، مبيناً أنه "لدي خبرة كبيرة في اللعب امام كوريا الجنوبية".

وشدد المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي على "أهمية ان يأتي اللاعبون بأمل الى المعسكر التدريبي".

 

 

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