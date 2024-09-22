الدوري الإنجليزي: الأنظار تترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الاحد

تترقب أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد في ملعب "الاتحاد" في مانشستر، الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال في قمة المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت العراق، 15:30 بتوقيت غرينيتش.

وكان مانشستر سيتي، وهو حامل اللقب، قد حقق الصدارة بفوزه في أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

بالمقابل، يحتل فريق الأرسنال حاليا المركز الثاني في الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من فوزه في ثلاث مباريات وتعادله في واحدة، حيث أصبحت تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، إلا أن رجال المدير الفني بيب غوارديولا نجحوا في النهاية في الفوز باللقب في المناسبتين.

ويتفوق أرسنال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ34 انتصارا مقابل 24 لمان سيتي، في حين انتهت 13 مباراة بالتعادل.