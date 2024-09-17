الاتحاد العراقي لكُرة القدم: وصول عجلات تقنية VAR خاصة بنا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، عن وصول عجلاتُ تقنية الفيديو VAR التابعة للاتحادِ.

ونقل بيان لاعلام الاتحاد عن مديرُ تقنية VAR علي كريم قوله، إن "العجلات التي وصلت تحتوي عليها تقنية VAR، وهي أحدثُ إصدار على مستوى العالم".

وأضاف "سوف تساعدُ على تَطبيقِ تقنية VAR هذا الموسم بشكلٍ مثالي، وعلى الارتقاءِ بواقع التحكيمِ من خلال الكشفِ عن الأخطاء، خاصةً أن هناك فرقَ عمل متكاملة تدربت على التقنيةِ خلال الفتراتِ الماضية".