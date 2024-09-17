الصفحة الرياضية

تعادل الشرطة يطيح بمدرب النصر


أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024) إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي في "إكس": قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو".

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي أمس الاثنين، بهدف لمثله في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتولى كاسترو تدريب النصر في يوليو تموز 2023، وقاد الفريق في 54 مباراة، إذ حقق الفوز في 36 وخسر 9 وتعادل مثلها، كما قاده للتتويج ببطولة الملك سلمان للأندية العربية العام الماضي.

واحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي تحت قيادة كاسترو في الموسم الماضي، بالإضافة لخسارة نهائي كأس الملك وكأس السوبر السعودي أمام الهلال.

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