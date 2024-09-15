مدرب النصر السعودي: قلقون من مباراة الشرطة

أعرب مدرب نادي النصر السعودي لويس كاسترو، عن قلقه من مواجهة فريق الشرطة ضمن منافسات دوري أبطال نخبة آسيا لكرة القدم.

وقال كاسترو خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد، تابعته السومرية نيوز "سعيد جداً بالتواجد في العراق، وزيارة هذا البلد للمرة الأولى".

وأضاف "أشعر بالقلق فقط من مباراة فريق الشرطة حالياً"، مشيراً إلى أن "سبب إلغاء الوحدة التدريبية لفريق النصر هو التأخير في الرحلة إلى بغداد، وتأخر الوصول من الفندق إلى المقر".

وبشأن مستقبله مع الفريق السعودي، أوضح كاسترو "لا يهمني سواء كانت المباراة الأخيرة بالنسبة لي أم لا، المهم أن أقدم عملي بأتم وجه، وأعمل كل يوم على تطوير نفسي"، مضيفاً "كنت محظوظاً في مسيرتي ولم تتم إقالتي من أي نادي قمت بتدريبه".

ووصل وفد نادي النصر السعودي اليوم الأحد، إلى مطار بغداد الدولي استعداداً لملاقاة فريق الشرطة غداً الاثنين ضمن منافسات في دوري أبطال نخبة آسيا.