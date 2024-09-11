الصفحة الرياضية

قرار جديد من الكويت بشأن مباراة العراق الأمس


اصدر وزير الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، اليوم الأربعاء، توجيها بشأن مباراة المنتخبين العراقي والكويتي التي جرت أمس.

وقالت قنوات الكاس في خبر ، ان "وزير الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري وجه هيئة الرياضة بمخاطبة اتحاد كرة القدم للوقوف على أسباب سوء تنظيم مباراة منتخبي الكويت والعراق". 

وأضافت ان "المطيري شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تقصير". 

وأجريت امس الثلاثاء، مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي على استاد جابر الصباح والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لاقت المباراة انتقادات كثيرة من الجمهور الكويتي بسبب سوء التنظيم والذي اضطر غالبيتهم الى مغادرة المدرجات قبل انتهاء المباراة.

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