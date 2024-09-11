بسبب مباراة العراق.. انباء عن استقالة جماعية لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم الكويتي

كشفت مصادر مطلعة، عن استقالة جماعية لأعضاء اتحاد كرة القدم الكويتي بسبب مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي التي جرت امس على استاد جابر الصباح والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونقلت صحيفة النهار الكويتية عن المصادر قولها ان "مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة عبدالله الشاهين يعتزم تقديم استقالة جماعية خلال الأسبوع الجاري"، مبينة ان "هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لإجراء تغييرات جذرية بعد فترة من النتائج المتفاوتة للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية والانتقادات الاذعة التي واجهها في تنظيم مباراة الامس مع المنتخب العراقي".

وأضافت ان "كرة القدم الكويتية شهدت تحديات عديدة في السنوات الأخيرة".

ويتوقع أن تُثير هذه الاستقالة ردود فعل مختلفة بين الأوساط الرياضية، حيث يأمل البعض في أن تكون بداية جديدة لإدارة أكثر كفاءة وقدرة على تطوير اللعبة في البلاد.

فيما ذكرت وسائل إعلامية كويتية ان "الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة للكرة الكويتية، مع احتمال ظهور قيادات جديدة قد تحمل معها أفكارًا ورؤى جديدة للنهوض بكرة القدم في الكويت تسهم في إعادة هيكلة الاتحاد بما يتناسب مع طموحات الجماهير والممارسين للعبة".