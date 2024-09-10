تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ نظيره الكويت

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (10 أيلول 2024)، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ الكويت مساء اليوم في الساعةِ التاسعة مساءً ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وغاب عن التشكيلة النجم أيمن حسين بداعي الإصابة في مباراة العراق وعُمان.

وتراجع ترتيب المنتخب العراقي الى المركز الثالث وصدارة الأردن بعد فوزه اليوم على فلسطين وكوريا الجنوبية على عُمان.

وفي حال فوز المنتخب الوطني على مضيفه الكويتي الليلة فانه سيعود متصدراً برصيد 6 نقاط.