نادي الشرطة يرفض طلب النصر السعودي بنقل مباراته إلى بغداد

رفضت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، نقل مباراة فريقها الكروي أمام النصر السعودي ضمن الجولة الأولى لمسابقة النخبة الآسيوية من كربلاء إلى العاصمة بغداد.

وذكر أمين سر نادي الشرطة علاء بحر العلوم، إن إدارة النصر السعودي طالبت بكتاب رسمي نقل المباراة إلى أحد ملاعب العاصمة بغداد، مبيناً أن إدارته تمسَّكت بخيار اللعب في كربلاء ورفضت الطلب السعودي.

وبيّن أن الرفض سببه إكمال جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية في ملعب كربلاء من قبل إدارة نادي الشرطة بما يضمن إنجاح المباراة تنظيمياً وفنياً وأمنياً، طبقاً لصحيفة الصباح الرسمية.