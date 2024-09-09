بيع 60 ألف تذكرة لمباراة العراق والكويت

يزور العراق جارته الكويت في مباراة مرتقبة غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وسيكون استاد جابر الأحمد الدولي مسرحاً لكلاسيكو خليجي يجمع الكويت بضيفها وجارها العراق ضمن المجموعة الثانية التي تشهد مواجهتي عُمان مع كوريا الجنوبية في مسقط، وفلسطين مع الأردن في كوالالمبور.

ويتصدر العراق بعد فوزه على عمان 1 - 0 بهدف أيمن حسين، فيما تعادلت كوريا الجنوبية مع فلسطين سلباً، والأردن مع الكويت 1 - 1.

وبيعت تذاكر المباراة التي تصل إلى 60 ألفاً بالكامل على نحو ما أعلن الاتحاد الكويتي، بينها 5 آلاف للجمهور العراقي.

وقد جرى تثبيت هذا العدد بعد شد وجذب، وتدخل من وزارة الداخلية الكويتية التي اعتمدت ترتيبات خاصة بالمقبلين من الطرف المقابل للحدود.

وشارك كل من البلدين مرة يتيمة في كأس العالم، الكويت عام 1982 كأول دولة خليجية ثم العراق في 1986.

ويفتقد العراق هدافه أيمن حسين الذي تعرض لإصابة خطيرة بصدره خلال الفوز على عمان الذي حمل توقيعه، نُقل على أثرها إلى الكويت بالذات لتلقي العلاج.

وقد يعوّضه المدرب الإسباني خيسوس كاساس بعلي الحمادي، فيما يبقى مهند علي خياراً متاحاً.