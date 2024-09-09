كاساس يكشف عن مشكلة يعاني منها أسود الرافدين.. ماذا عن مواجهة الكويت؟

شكى مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، من مشكلة على مستوى اللياقة البدنية للاعبي المنتخب "كون الدوري المحلي لم يبدأ بعد"، فيما أشار إلى أن جميع المباريات مهمة للتأهل لكأس العالم 2026.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد مع الكويت، "بعد مباراتنا السابقة مع المنتخب العماني كانت لدينا ايام قليلة للإعداد لمباراة يوم غد أمام الكويت"، مشدداً بالقول: "نحن نعتبر جميع المباريات مهمة للتأهل لكأس العالم 2026".

وأضاف، "كل مباراة تختلف عن الاخرى هنالك الكثير من الأخطاء والأحداث التي تحدث في كل مباراة ونحن نحاول أن نصلح قدر الامكان ونستمر على نفس المنوال الذي مشينا عليه في المباريات السابقة".

وتابع: "لا يمكنني إلا أن اؤكد أن في الطرف الآخر الكويت متحفزون جداً للفوز ومستعدون جداً لهذه المباراة"، لافتاً إلى أن "مباراة الكويت مختلفة عن سابقتها، كما قلت سابقاً لدينا 10 مباريات للتأهل لكأس العالم، وأمل بتحقيق الفوز يوم غد".

وأشار إلى أن "ايمن حسين لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن ايضاً لدينا لاعبون جيدون على الدكة ميمي وعلي الحمادي".

وأتم كاساس، بالقول: "لدينا مشكلة على مستوى اللياقة البدنية لان الدوري المحلي لم يبدأ بعد على عكس عمان والكويت".