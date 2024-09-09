في الكويت.. لاعبو منتخبنا يطمئنون على صحة أيمن حسين

زار لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، زميلهم أيمن حسين في مقر إقامة الوفد العراقي في الكويت.

وتمنى اللاعبون لنجم المنتخب الوطني وافر الصحة والسلامة والعودة السريعة إلى الملاعب.

وتعرض حسين الى إصابة قوية خلال مباراة العراق وعُمان التي جرت في البصرة، وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف.

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي في الكويت وذلك تمام الساعةِ التاسعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء بتوقيتِ بغداد ضمن الجولة الثانية من منافساتِ المجموعة الثانية للتصفياتِ الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.