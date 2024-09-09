منتخبنا الوطني يغادر البصرة متوجهاً للكويت

غادر وفد منتخبنا الوطني اليوم الاثنين، متوجهاً الى الكويت على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية لملاقاة نظيره الكويتي غدا الثلاثاء ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي في تمام الساعةِ التاسعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء بتوقيتِ العاصمةِ بغداد ضمن الجولةِ الثانية من منافساتِ المجموعة الثانية للتصفياتِ الآسيويّة الحاسمة والمؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، في المباراةِ التي تجري في ملعبِ جابر الاحمد الدوليّ بالعاصمةِ الكويتية الكويت.



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