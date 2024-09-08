أيمن حسين يطمئن الجماهير العراقيّة بتحسُّن حالته الصحية واستقرارها

طمأن لاعبُ المنتخب الوطنيّ "أيمن حسين" الجماهيرَ العراقيّة بتحسُّنِ حالته الصحية واستقرارها، موجهاً كل الشكر والتقدير لكل من وقفَ إلى جانبه وسانده سواء في العراق أو الكويت بعد إصابته في مباراةِ العراق وعُمان الأخيرة.

وأضاف حسين : من هنا من مكان إقامتي في المستشفى سأرتدي قميصَ المنتخب الوطنيّ، وأدعم زملائي مشجعاً لهم لمواصلةِ سلسلةِ النتائج الجيدة في تصفياتِ كأس العالم، والمُضي قدماً نحو قطع إحدى تذكرتي التأهل إلى المونديال مباشرةً.

من جهةٍ أخرى، يحظى نجمُ منتخبنا الوطني بمتابعةٍ ورعايةٍ مباشرةٍ من قبل رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال. كما زار اليوم المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم اللاعبَ في مقرِّ إقامته في مستشفى الصباح الصدري.