ماذا قال علي الحمادي ودانيلو السعد وزيدان إقبال عن مباراة الكويت؟

أكد لاعبو منتخب العراق لكرة القدم، تركيزهم على "هدف واحد" في مواجهة الكويت بالجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواصل المنتخب العراقي تدريباته في البصرة استعدادًا لمواجهة الكويت المقررة الثلاثاء، على استاد جابر الدولي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.

وقال المهاجم المحترف في إبسويتش تاون الإنجليزي، علي الحمادي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام: "الجميع أدرك بأن مستوى منتخب العراق لم يكن بالشكل المطلوب أمام عُمان ولكن الأمر لا يتوقف علينا فقط فحتى منتخبات كبيرة أخرى مثل أستراليا وكوريا الجنوبية كانت خارج الإطار، لذلك يجب عدم التركيز فقط على الأداء، فنحن حققنا الأهم وهو حصد النقاط الثلاثة".

وأضاف: "الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي، حلل أداء منتخب الكويت وحدد نقاط الضعف والقوة وعلى أساس هذا التحليل سنحضر للمواجهة ونحن نعمل على تحسين مستوانا ليكون أفضل مما ظهر عليه في مواجهة عُمان ونتطلع لإسعاد الجماهير بالأداء والنتيجة، إذ نركز على تحقيق الفوز في المباراة".

وعن وضع زميله أيمن حسين، أكد الحمادي: "الحمد لله الأخبار التي نسمعها عنه جيدة جدًا وإيجابية، نتمنى أن يعود إلينا بأسرع وقت ممكن وأن نراه وهو بكامل صحته ولياقته لأن المنتخب العراقي بحاجة ماسة إلى خدماته".

نجما منتخب العراق: نفتقد أيمن حسين وهذا ما ينتظرنا أمام الكويت

اللاعب المحترف دانيلو السعد، تحدث بدوره قائلًا: "تحضيراتنا مستمرة لمواجهة الكويت، نحن نلعب ونتمرن بطريقتنا الخاصة، الحمد لله حققنا الأهم أمام عمان والفوز منح الفريق الأفضلية والصدارة في المجموعة وهذا هو الأمر المهم والذي نركز عليه كثيراً ونسعى إلى تعزيزه في مباراة الكويت".

وأضاف: "حقيقة، نفتقد لخدمات اللاعب أيمن حسين، اشتقنا إليه ونتمنى رؤيته قريباً، اللاعب مهم جداً للمنتخب العراقي والوفد العراقي معتاد عليه ويعول كثيراً على خدماته"، معرباً عن أمله: "بأن يعمل بقية اللاعبين على تعويضه في المباراة أمام الكويت".

بدوره، قال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال: "الفوز الذي تحقق على المنتخب العماني كان صعباً ومهماً في الوقت ذاته في التصفيات ليس من المهم أن تقدم الأداء لكي تفوز وإنما يتوجب عليك الفوز فقط".

وأضاف: "الجماهير في البصرة كانت رائعة جدًا، بصراحة اللعب هنا يدفعك لتقديم كل ما لديك من أجل قميص المنتخب العراقي، بالتأكيد أنا سعيد لحضور دانيلو السعد في الفريق العراقي لأنني لعبت أمامه في هولندا وسافرنا معًا إلى العراق"، مبينًا: "مباراة الكويت لن تكون سهلة أيضًا ولكن تركيزنا منصب على حصد الانتصار فيها".

ومن المؤمل أن يغادر وفد منتخب العراق إلى الكويت مساء يوم غد الإثنين لخوض آخر وحدة تدريبية تمهيدًا لمواجهة الأزرق في الجولة الثانية من التصفيات على استاد جابر الدولي بعد غد الثلاثاء.