رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إقصاء العراق من منافسات بطولة الناشئين بسبب قرار انضباطي يتعلق بعدم أهلية أحد لاعبي ليوث الرافدين.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل لنصف نهائي بطولة الناشئين في البطولة المقامة في المملكة الأردنية بعدما تغلب على صاحب الأرض بنتيجة 2-1.

وقبلها تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في مستهل مشواره بالبطولة، ليأتي القرار الانضباطي الذي أخرجه من البطولة.

بيان صادم للعراق من اتحاد غرب آسيا

وذكر اتحاد غرب آسيا في بيان: "لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اتخذت قرارات فيما يتعلق بأهلية عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الناشئين الحادية عشرة التي تقام حالياً بضيافة الاتحاد الأردني، حيث ثبت للجنة الانضباط بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى يوم الجمعة والفحص الطبي الثاني الذي جرى السبت أن لاعب منتخب العراق أحمد علي عبد الله، غير مؤهل للمشاركة ببطولة الناشئين، كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط".

وأضاف الاتحاد: "اعمالاً لأحكام النصوص القانونية وتعليمات البطولة ولائحة الانضباط لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط- اعتبار منتخب العراق خاسراً مباراته أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة (صفر – 3)، فضلا عن تغريم الاتحاد العراقي 5 آلاف دولار وحرمان اللاعب لمدة 12 مباراة وتغريمه بمبلغ 2000 دولار"، مبيناً أن "القرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف".

لكن بحسب الموقع المختص بالشأن الرياضي العربي "winwin"، فان الاتحاد العراقي في حالة صدمة من قرار اتحاد غرب آسيا بإقصاء منتخب الناشئين من البطولة، إذ سبق للاتحاد العراقي أن أرسل بيانات وأولويات لاعبي منتخب الناشئين إلى وزارة الداخلية من أجل فحصها والتأكد من أهلية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

وتؤكد بيانات وزارة الداخلية العراقية، صحة أعمار جميع لاعبي المنتخب العراقي للناشئين ومن بينهم اللاعب أحمد علي عبد الله وهو ما قدمه الوفد العراقي لاتحاد غرب آسيا، لكن اتحاد غرب آسيا طعن بصحة الأوراق الثبوتية التي قدمها الوفد العراقي وأصدر القرار دون خضوعه للاستئناف أو المراجعة، وفقا للموقع.

والاتحاد العراقي في حالة صدمة بعد قرار إقصاء العراق من البطولة وهو حالياً يلتزم الصمت وطلب من وفد منتخب الناشئين العودة إلى أرض الوطن على أن يتم فيما بعد مناقشة مسألة الإقصاء مع اتحاد غرب آسيا، خصوصاً وإن الاتحاد العراقي يصب جل تركيزه على تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم وأيضاً إصابة اللاعب أيمن حسين.

ولم يصدر الاتحاد العراقي أي توضيح رسمي لغاية الان حول هذا الموضوع الذي اثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب العراقي إلى أرضه بعد تأكيد مباريات دور نصف النهائي من البطولة، حيث ستقام المباراة الأولى بين فلسطين والسعودية والثانية بين سوريا والأردن.