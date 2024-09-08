الصفحة الرياضية

رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين


أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إقصاء العراق من منافسات بطولة الناشئين بسبب قرار انضباطي يتعلق بعدم أهلية أحد لاعبي ليوث الرافدين.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل لنصف نهائي بطولة الناشئين في البطولة المقامة في المملكة الأردنية بعدما تغلب على صاحب الأرض بنتيجة 2-1.

وقبلها تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في مستهل مشواره بالبطولة، ليأتي القرار الانضباطي الذي أخرجه من البطولة.

بيان صادم للعراق من اتحاد غرب آسيا

وذكر اتحاد غرب آسيا في بيان: "لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اتخذت قرارات فيما يتعلق بأهلية عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الناشئين الحادية عشرة التي تقام حالياً بضيافة الاتحاد الأردني، حيث ثبت للجنة الانضباط بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى يوم الجمعة والفحص الطبي الثاني الذي جرى السبت أن لاعب منتخب العراق أحمد علي عبد الله، غير مؤهل للمشاركة ببطولة الناشئين، كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط".

وأضاف الاتحاد: "اعمالاً لأحكام النصوص القانونية وتعليمات البطولة ولائحة الانضباط لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط- اعتبار منتخب العراق خاسراً مباراته أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة (صفر – 3)، فضلا عن تغريم الاتحاد العراقي 5 آلاف دولار وحرمان اللاعب لمدة 12 مباراة وتغريمه بمبلغ 2000 دولار"، مبيناً أن "القرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف".

لكن بحسب الموقع المختص بالشأن الرياضي العربي "winwin"، فان الاتحاد العراقي في حالة صدمة من قرار اتحاد غرب آسيا بإقصاء منتخب الناشئين من البطولة، إذ سبق للاتحاد العراقي أن أرسل بيانات وأولويات لاعبي منتخب الناشئين إلى وزارة الداخلية من أجل فحصها والتأكد من أهلية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة. 

وتؤكد بيانات وزارة الداخلية العراقية، صحة أعمار جميع لاعبي المنتخب العراقي للناشئين ومن بينهم اللاعب أحمد علي عبد الله وهو ما قدمه الوفد العراقي لاتحاد غرب آسيا، لكن اتحاد غرب آسيا طعن بصحة الأوراق الثبوتية التي قدمها الوفد العراقي وأصدر القرار دون خضوعه للاستئناف أو المراجعة، وفقا للموقع.

والاتحاد العراقي في حالة صدمة بعد قرار إقصاء العراق من البطولة وهو حالياً يلتزم الصمت وطلب من وفد منتخب الناشئين العودة إلى أرض الوطن على أن يتم فيما بعد مناقشة مسألة الإقصاء مع اتحاد غرب آسيا، خصوصاً وإن الاتحاد العراقي يصب جل تركيزه على تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم وأيضاً إصابة اللاعب أيمن حسين.

ولم يصدر الاتحاد العراقي أي توضيح رسمي لغاية الان حول هذا الموضوع الذي اثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب العراقي إلى أرضه بعد تأكيد مباريات دور نصف النهائي من البطولة، حيث ستقام المباراة الأولى بين فلسطين والسعودية والثانية بين سوريا والأردن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
ماذا قال علي الحمادي ودانيلو السعد وزيدان إقبال عن مباراة الكويت؟
رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين
بعد نفاد تذاكر المباراة.. الاتحاد الكويتي يعلن عن تدابير خاصة لمواجهة العراق
عقوبات تطال منتخب العراق للناشئين.. يخسر في مباراتين​
نفاد جميع تذاكر مباراة العراق والكويت بتصفيات كأس العالم
الكشف عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن الملاعب
التشخيص الاولي : ايمن حسين سيغيب عن الملاعب 40 يوما
أول تعليق من اللاعب أيمن حسين بعد إصابته في مباراة عمان
السفير العراقي في الكويت يطمئن الجمهور : أيمن حسين يرقد الآن تحت المراقبة وزال الخطر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك