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بعد نفاد تذاكر المباراة.. الاتحاد الكويتي يعلن عن تدابير خاصة لمواجهة العراق


ستقام مباراة الكويت والعراق ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026، بشبابيك مغلقة، بعد نفاد جميع التذاكر في ظرف قياسي، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ويستقبل المنتخب الكويتي المتعادل في الجولة الأولى خارج أرضه أمام الأردن، نظيره العراقي الفائز على عُمان في المستهل، على ملعب جابر الدولي (60 ألف مشجع)، يوم الثلاثاء المقبل، وستكون خطوة مهمة لكلا المنتخبين في طريق الوصول إلى المونديال الأمريكي.

وبيعت جميع تذاكر مباراة الكويت والعراق في ظرف قياسي، حيث تم طرحها للبيع عبر منصة إلكترونية يوم الجمعة، ولم تمضِ سوى 24 ساعة، حتى أعلن الاتحاد الكويتي عن نفاد جميع التذاكر، ما يدل على اهتمام مشجعي الأزرق بهذه المواجهة، التي تأتي بعد تعادل ثمين أمام النشامى.

وأعلن الاتحاد الكويتي عن تدابير خاصة بهذه المواجهة، من خلال تحديد بوابات دخول المشجعين وتعليمات تنظيمية أخرى، لتفادي الطوابير خارج الملعب، كما تم تخصيص جزء من التذاكر لمشجعي المنتخب العراقي الذين سيحضرون المباراة، سواء من المقيمين في الكويت أو القادمين من العراق.

وواصل منتخب الكويت استعداداته لمواجهة العراق، من خلال إقامة حصة تدريبية أمس، أشرف عليها المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي على ملعب ثامر، حيث كانت التدريبات مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، بينما سيكون تدريب يوم الإثنين على الملعب الرئيس مفتوحًا خلال أول ربع ساعة، وفق ما أعلنه الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

من ناحيته، وبعد فوزه الصعب على عمان في الجولة الأولى، عادت تشكيلة المنتخب العراقي إلى التدريبات في البصرة تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، حيث حضر المران 24 لاعبًا، وسط غياب علي جاسم الذي يعاني من إصابة خفيفة، إضافة إلى أيمن حسين الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة عمان جعلته ينقل إلى أحد مستشفيات الكويت.

موعد مباراة الكويت والعراق بتصفيات مونديال 2026

تقام مباراة الكويت والعراق يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 على ملعب جابر الدولي، وتنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت العراق والكويت

ويحتل منتخب العراق المركز الأول من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، بينما يمتلك منتخب الكويت نقطة واحدة تضعه في المركز الثاني مناصفة مع المنتخب الأردني.

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