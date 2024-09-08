عقوبات تطال منتخب العراق للناشئين.. يخسر في مباراتين​

قررت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اعتبار العراق خاسرا أمام لبنان والأردن لفئة الناشئين.

​وقررت لجنة الانضباط بحسب موقع "winwin"، اعتبار منتخب العراق خاسرًا مباراته أمام منتخب لبنان 0-3، وتغريم الاتحاد العراقي مبلغًا قدرة (2500) دولار أمريكي، وحرمان اللاعب (أحمد علي عبد الله) من منتخب العراق (6) مباريات.

وتقرر أيضًا تغريم اللاعب (أحمد علي عبد الله) مبلغا قدرة (1000) ألف دولار أمريكي، قرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف.

وثبت للجنة الانضباط، بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى أمس الجمعة والفحص الطبي الثاني الذي جرى السبت، عدم أهلية لاعب منتخب العراق (أحمد علي عبد الله) بالمشاركة ببطولة الناشئين، كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط، وفق الموقع.

كما قررت لجنة الانضباط اعتبار منتخب العراق خاسرًا مباراته أمام منتخب الأردن 0-3، وتغريم الاتحاد العراقي مبلغ وقدرة (2500) دولار أمريكي، وقررت حرمان اللاعب (أحمد علي عبد الله) من منتخب العراق (6) مباريات، وتغريمه (1000) ألف دولار أمريكي.